Der Bahnverkehr im Großraum Chicago muss auch bei großer Kälte funktionieren – doch die Verantwortlichen wissen sich zu helfen.

Chicago wärmt Bahnschienen mit Feuer

(dpa/jt) - Knackige minus 27 Grad Celsius zeigte das Thermometer am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in der US-Metropole Chicago an. Zwar sind die 2,7 Millionen Einwohner der "Windy City" am Lake Michigan an bitterkalte Winter gewöhnt – die aktuelle Kälteperiode sei jedoch "historisch", erklärte Bürgermeister Rahm Emanuel. Die "Windchill"-Temperatur – also die auf der Haut gefühlte Temperatur – betrug infolge eisiger Winde fast minus 50 Grad.



Der Nationale Wetterdienst (NWS) sowie Ärzte und Nothelfer warnten vor „lebensbedrohlichen“ Bedingungen. Mindestens drei Bundesstaaten im Mittleren Westen riefen den Katastrophenfall aus. Bis zum Mittwoch starben bereits acht Menschen an den Folgen der Kälte.

Bis Mittwochabend entfielen oder verzögerten sich Tausende Flüge in den USA. Die Flughäfen kamen teils mit dem Enteisen der Maschinen nicht nach. Das Bahnunternehmen Amtrak sagte am Mittwoch alle Zugverbindungen von und nach Chicago ab. In der Stadt legten die Nahverkehrsbetreiber Feuer an einigen Gleisen, wie der Sender CNN berichtete. Bei der extremen Kälte ziehe sich das Metall zusammen, was dazu führe, dass sich Schienenteile voneinander lösten. Die Wärme des Feuers sollte das Metall wieder ausdehnen, sodass Schäden repariert werden könnten. Die Flammen stammten demnach aus an den Gleisen verlaufenden Heizgasleitungen.







Der Wetterdienst warnte vor Erfrierungen auf ungeschützter Haut innerhalb von Minuten. Verantwortlich für diese „arktische Kälte“ ist der sogenannte Polarwirbel - ein Band kalter Westwinde, das normalerweise über dem Nordpol kreist. Wird der Wirbel geschwächt, kann die Luft in niedrigere Breiten entweichen.



Die arktische Winterkeule reichte bis in den Nordosten des Landes hinein. In Metropolen wie New York und Philadelphia trieben Sturmböen den Schnee durch die Luft und vernebelten so immer wieder minutenweise die Sicht. In Pennsylvania wurden laut CNN gleich 26 Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt, nachdem sich die Sicht auf einer Fernstraße plötzlich verschlechtert hatte.

Angesichts des brutalen Frosts müssen selbst die wettergeprüften Zusteller des US-Postdienstes vielerorts kapitulieren. Der USPS teilte mit, der Dienst werde in Iowa, Minnesota sowie in Teilen von Wisconsin und Illinois eingestellt. In vielen Bundesstaaten bleiben zudem Schulen und manche Universitäten geschlossen.



In Illinois, Wisconsin und Minnesota wurde wegen der Kälte der Katastrophenfall ausgerufen. „Das kalte Wetter, das sich zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen auf den Weg zu uns macht, könnte uns Temperaturen bringen, die wir vorher noch nicht erlebt haben. Sie stellen eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit der Menschen im ganzen Staat dar“, schrieb der Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker.

Die gefühlten Temperaturen - in den USA spricht man von „Windchill“-Werten - liegen oft deutlich tiefer. Der „Windchill-Effekt“ beschreibt die Abkühlung der Haut bei erhöhter Windgeschwindigkeit.