Pourquoi se battre au service du vrai, quand c’est la machine en vérité qui dit le vrai et le faux?

International 2 Min.

La chronique de Gaston Carré

ChatGPT et la défaite de la vérité

Voilà quelques mois seulement que ça fait du bruit, le ChatGPT, l’«intelligence artificielle», et déjà la raison démissionne: pourquoi se battre au service du vrai, quand c’est la machine en vérité qui dit le vrai et le faux?

Par Gaston Carré

Les Insoumis en France pratiquent le mensonge. Éhontément, sans même s’excuser quand il est déjoué. C’est le philosophe Raphaël Enthoven qui le dit, qui de cette absence de scrupule déduit l’ère de la «post-post vérité»: auparavant, quand on trichait et qu’on se faisait surprendre, on présentait des excuses aux personnes qu’on avait flouées, «désormais on ne s’excuse plus, on s’en fiche», dans une souveraine indifférence au fait d’avoir été démasqué.

Exemple: l’affaire de la réforme des retraites. Les opposants à cette réforme ont clamé qu’Emmanuel Macron avait promulgué son texte «en pleine nuit», à 3h28, dans la nuit du samedi 15 avril, au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel. Pour dire combien il est «fourbe» le président, comme il est «lâche». François Ruffin, écumante figure de proue des Insoumis, mobilisa son lexique de prédilection, traitant Macron de «voleur», parlant de «mépris de la démocratie».

Wie man KI-generierte Bilder erkennt Im Internet kursieren immer mehr Darstellungen, die mithilfe von KI angefertigt wurden. Ein Forscher der Universität Luxemburg gibt Tipps, wie man diese entlarvt.

En fait, il s’avéra que la figure écumante confondait promulgation et inscription: dans la nuit du samedi 15 avril eut simplement lieu l’inscription du texte au Journal officiel, selon une procédure indifférente à l’heure et au calendrier. L’Insoumis nous a floués donc, et Enthoven déplore qu’«on s’en fiche». Qui est «on»? Le philosophe ne le dit pas, mais «on» c’est nous, nous tous.

Qu’est-ce que la «vérité», quand c’est la machine qui dit la loi?

Comment s’expliquer notre apathie, notre indifférence, qui pourrait bien être le syndrome terminal du processus d’érosion démocratique? C’est que ça fait un temps que ça dure, Trump, puis Poutine, puis Mélenchon, et nous sommes fatigués de dénoncer les inepties. On se fatigue de tout, même du souci de vérité. Et puis, c’est une lassitude plus générale: faut-il s’alarmer, vraiment, de l’imposture d’un Ruffin quand partout les réseaux pratiquent l’approximation, le bobard et la fabulation? Le combat n’est-il pas perdu d’avance, devant une machinerie du «fake» que nul ne maîtrise plus?

Le Pen, les Stones et les bienfaits de l’âge A vingt ans les Rolling Stones étaient des voyous, à 80 ils passent pour de respectables gentlemen. Marine Le Pen bénéficie du même processus.

Mais il y a plus, et plus redoutable: notre démission face à ChatGPT, notre soumission à l’«intelligence artificielle», ce nouveau fantasme. Voilà quelques mois seulement qu’elle fait du bruit, cette «intelligence», et déjà notre raison s’incline. Vaut-il la peine, vraiment, de dénoncer le mensonge d’un Ruffin quand ChatGPT pourrait, en un rien de temps, dresser un argumentaire prouvant que Ruffin dit la vérité? Pourquoi se battre pour la vérité, quand c’est la machine désormais qui dit le vrai et le faux?

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.