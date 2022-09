Der 73-Jährige wird damit Nachfolger seiner vor zwei Tagen gestorbenen Mutter Elizabeth II.

Charles III. zum König ernannt

London (Bloomberg) - König Charles III. wurde am Samstag nach dem Tod von Königin Elisabeth II. im Rahmen der ersten Thronbesteigungs-Zeremonie seit 70 Jahren offiziell zum Monarchen ernannt. Der Rat, der sich aus 200 Mitgliedern zusammensetzt - vor allem aktuellen und ehemaligen Politikern und anderen Würdenträgern - verkündete die Thronbesteigung Karls III. in den Staatsgemächern des St. James's Palace in London.

Die Zeremonie sollte den Weg für die Bestätigung des Datums der Beerdigung von Königin Elisabeth II., der dienstältesten Monarchin des Vereinigten Königreichs, ebnen, die voraussichtlich am Montag, dem 19. September, stattfinden wird. Charles III. bestätigte, dass die Beerdigung der Königin ein nationaler Feiertag sein wird.

Der Verantwortung zutiefst bewusst

Auf die Zeremonie vom Samstag, die mindestens auf das Jahr 1837 zurückgeht, folgten die Erklärung des Königs und die Ablegung eines Eids. Der 73-Jährige sagte, er sei sich der Verantwortung, die er von seiner am Donnerstag im Alter von 96 Jahren verstorbenen Mutter geerbt habe, „zutiefst bewusst“.

„Ich werde mich bemühen, dem inspirierenden Beispiel zu folgen, das mir bei der Aufrechterhaltung einer konstitutionellen Regierung gegeben wurde, und den Frieden, die Harmonie und den Wohlstand der Völker dieser Inseln und der Commonwealth-Reiche und -Territorien in der ganzen Welt anstreben“, so Charles III.

„So wahr mir Gott helfe“

Die Eidesformel: Ich, Charles III., von Gottes Gnaden König des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland und meiner anderen Reiche und Territorien, Verteidiger des Glaubens, verspreche und schwöre treu, dass ich die Regelung der wahren protestantischen Religion, wie sie durch die in Schottland in Verfolgung des Rechtsanspruchs erlassenen Gesetze und insbesondere durch ein Gesetz mit dem Titel „Ein Gesetz zur Sicherung der protestantischen Religion und der presbyterianischen Kirchenregierung“ sowie durch die vom Parlament beider Königreiche verabschiedeten Gesetze zur Union der beiden Königreiche festgelegt wurde, zusammen mit der Regierung, dem Gottesdienst, der Disziplin, den Rechten und Privilegien der Kirche von Schottland unverbrüchlich aufrechterhalten und bewahren werde. So wahr mir Gott helfe.

„Gott schütze den König“

Die Ratsmitglieder riefen daraufhin „Gott schütze den König“. Die ehemaligen konservativen Premierminister Boris Johnson, Theresa May, David Cameron und John Major sowie die ehemaligen Labour-Premierminister Gordon Brown und Tony Blair waren ebenfalls anwesend. Frauen, darunter May und die schottische Premierministerin Nicola Sturgeon, nahmen zum ersten Mal an der Zeremonie teil. Hochrangige Abgeordnete, darunter die neue Premierministerin Liz Truss, legten später in einer Sondersitzung des Parlaments den Treueeid auf Charles III. ab.

Die Proklamation wird unter anderem von Premierministerin Liz Truss beglaubigt. Foto: AFP

Eine Proklamation fand auch vor der Royal Exchange statt, die sich neben der Bank of England in der City of London, dem historischen Zentrum der britischen Hauptstadt, befindet. Bei der Ankunft einer Marschkapelle versammelte sich eine große Menschenmenge.

„Hip hip hooray“

Viele Zuschauer trugen Anzüge und Krawatten, andere kletterten auf Mauern, um einen besseren Blick zu haben. Sie sangen die Nationalhymne und riefen „hip hip hooray“ für den König. Böllerschüsse ertönten in der ganzen Stadt, auch im Hyde Park und auf dem Tower of London, wo zweiundsechzig Schüsse abgefeuert wurden.

Die Zahl der Salutschüsse erhöht sich um 20, wenn sie von einer königlichen Festung aus abgefeuert werden, und um weitere 20, wenn sie in der City of London abgefeuert werden, um die Loyalität der Bürger gegenüber dem Monarchen zu symbolisieren. Salutschüsse wurden auch an mehreren anderen Orten des Vereinigten Königreichs abgefeuert, darunter in Edinburgh Castle und in Gibraltar.

