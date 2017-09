(dpa) - Im europäischen Luftverkehr ist es am Donnerstagvormittag zu Problemen in den Buchungssystemen mehrerer Fluggesellschaften gekommen. Grund war eine Panne beim IT-Dienstleister Amadeus, wie dieser in Madrid bestätigte. Fluggäste beispielsweise der Lufthansa und der Air France beschwerten sich in den sozialen Netzwerken über stundenlange Verzögerungen. Eine Amadeus-Sprecherin sagte, dass die Services so schnell wie möglich wieder in Gang gebracht werden.