CDU-Spitze spricht sich für Laschet aus

Die Mehrheit des CDU-Präsidiums hat dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet am Montag ihre Unterstützung für eine Kanzlerkandidatur bekundet.

(dpa/SC) - Das CDU-Präsidium hat dem Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet mehrheitlich seine Unterstützung für eine Kanzlerkandidatur zugesprochen. Entsprechende Informationen bestätigte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier der Nachrichtenagentur dpa nach der Sitzung in Berlin.

Das CDU-Präsidium habe Laschet ohne Ausnahme unterstützt, sagte Bouffier. Man habe aber keinen Beschluss gefasst - dies war auch nicht geplant. Die Vorstellung der CDU-Spitze sei es, eine gemeinsame Lösung mit der CSU in Wochenfrist hinzubekommen.

Auch der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich als Kanzlerkandidat gestellt. Unterstützung für sein Vorhaben bekam er unter anderem von der Berliner CDU.

Bouffier ergänzte mit Blick auf Laschet, das Präsidium habe deutlich gemacht, „dass wir ihn für außergewöhnlich geeignet halten und ihn gebeten, mit Markus Söder jetzt gemeinsam den weiteren Weg zu besprechen, wie wir das machen“. Die Herausforderung sei so groß, „dass wir die nur gemeinsam stemmen können“, sagte er und nannte die Bewältigung der Pandemie und die Lage in Europa. „Wir glauben, dass die Union das am besten kann. Aber das kann sie nur dann, wenn CDU und CSU ganz eng beieinander sind und wir das in einem wirklich guten Prozess miteinander dann auch zu Ende bringen.“ Er sei zuversichtlich, dass dies gelinge.



Im Anschluss an die Präsidiumssitzung wollte Laschet auch im größeren Parteivorstand für Unterstützung werben. Laschet und Söder hatten am Sonntag erstmals ihre Bereitschaft zur Kandidatur öffentlich erklärt. Laschet wollte die Öffentlichkeit am frühen Nachmittag über das Ergebnis der Beratungen der CDU-Spitze informieren.

Am Nachmittag wollte auch das CSU-Präsidium über die Frage der Kanzlerkandidatur beraten. Söder hatte seine Kandidatur am Sonntag bei einem gemeinsamen Auftritt mit Laschet vor der Spitze der Unionsfraktion von einer breiten Unterstützung durch die CDU abhängig gemacht. Der bayrische Ministerpräsident sagte zu, anderenfalls sich einzuordnen und ohne Groll mit Laschet zusammenzuarbeiten.





