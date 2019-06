Der 65-jährige hessische CDU-Politiker Walter Lübcke ist tot. Seine Leiche weist eine Schussverletzung auf, eine Waffe wurde nicht gefunden.

CDU-Politiker tot aufgefunden - Todesursache unklar

Der Regierungspräsident des Bezirks Kassel in Hessen,Walter Lübcke (CDU), ist im Alter von 65 Jahren in der Nacht zum Sontag unerwartet gestorben. Das teilte ein Sprecher der hessischen CDU unter Berufung auf Lübckes Familie mit.

Die Ermittungen an Lübckes Wohnsitz laufen. Foto: Swen Pförtner/dpa

Da die Todesumstände unklar seien, werde in dem Fall ermittelt, erklärte das hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge habe Lübckes Leiche eine Schussverletzung am Kopf aufgewiesen. Eine Waffe sei jedoch nicht gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft und das hessische Landeskriminalamt bestätigten diese Berichte bislang nicht, wollen aber am späten Montagnachmittag die Öffentlichkeit informieren.

Seine Partei bezeichnete den Verstorbenen in einer Erklärung als "Brückenbauer, wie er besser nicht sein könnte." Allerdings habe Lübcke als Regierungspräsident „nie das klare Wort“ gescheut.