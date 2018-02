Die CDU hat den Koalitionsvertrag von Union und Sozialdemokraten gebilligt und damit grünes Licht für eine Neuauflage der großen Koalition in Deutschland gegeben.

CDU gibt grünes Licht für große Koalition in Deutschland

(dpa) - Auf einem Parteitag in Berlin stimmten die Delegierten am Montag mit großer Mehrheit für die Vereinbarung - nun hängt ein neues schwarz-rotes Bündnis noch vom laufenden SPD-Mitgliederentscheid ab. Dessen Ergebnis soll am Sonntag bekannt gegeben werden.