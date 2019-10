Acht Greenpeace-Aktivisten müssen sich derzeit vor einem Metzer Gericht wegen des unbefugten Betretens der Atomzentrale in Cattenom verantworten. Zu Unrecht meint die Umweltschutzorganisation, die lautstark protestiert.

International 6

Cattenom: Einbruch oder legitimer Protest

Acht Greenpeace-Aktivisten müssen sich derzeit vor einem Metzer Gericht wegen des unbefugten Betretens der Atomzentrale in Cattenom verantworten. Zu Unrecht meint die Umweltschutzorganisation, die lautstark protestiert.

(AFP) - Der Prozess gegen acht Greenpeace-Aktivisten wegen des Einbruchs in das Kernkraftwerk Cattenom (Mosel) im Jahr 2017, begann am Mittwochnachmittag vor dem Berufungsgericht Metz.

6

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen.

Etwa 250 Personen versammelten sich vor dem Prozess - begleitet von lautstarker Musik - in einem Park in der Nähe des Gerichts, um die acht Aktivisten und Yannick Rousselet, Direktor der Atomkampagne der NGO, zu unterstützen.

"Wir fordern die Freilassung der acht Greenpeace-Aktivisten und des Mitarbeiters Yannick Rousselet", sagte Jean-François Julliard, der Generaldirektor der NGO, vor der Anhörung.

Greenpeace gegen Laufzeitverlängerung französischer Atomkraftwerke Die Organisation spricht von „nicht behebbaren“ Mängeln an den älteren französischen Reaktoren.

Geldstrafe in erster Instanz

Im Februar 2018 wurde die NGO in erster Instanz in Thionville zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt.

Am 12. Oktober 2017 wurden die Aktivisten im Morgengrauen nach dem Betreten des Kraftwerksgeländes verhaftet. Sie behaupteten, ein Feuerwerk in der Nähe des Gebäudes abgefeuert zu haben, in dem sich das Brennelementlagerbecken befindet. Nach Angaben der Mosel-Präfektur und des EEF hatten sie keinen Zugang zur Atomzone.