Die Kapitänin der "Sea-Watch 3" droht mit einer Klage gegen den italienischen Innenminister. Dieser habe sie beleidigt und sogar bedroht.

Carola Rackete will Salvini wegen Verleumdung verklagen

(dpa) - Die Kapitänin der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch will den italienischen Innenminister Matteo Salvini wegen Verleumdung verklagen. „Wir haben bereits eine Klage (gegen Minister Salvini) vorbereitet“, sagte Racketes Anwalt Alessandro Gamberini dem Radio Cusano Campus am Freitag. Es sei nicht einfach, alle Beleidigungen, die Salvini in diesen Wochen gemacht habe, zu sammeln. Salvini habe nicht nur Beleidigungen ausgesprochen, sondern auch zu strafbaren Handlungen angestiftet. Das sei noch schwerwiegender, wenn es ein Innenminister tue, sagte Gamberini.

„Er ist es, der die Wellen des Hasses bewegt“, sagte Gamberini mit Blick auf Salvini. Es sei zwar schwer, mit einer Verleumdungsklage diesem Hass entgegenzutreten. „Es ist, wie mit einem Eimer den Sand aus dem Meer zu schaufeln.“ Es gehe aber darum, ein Zeichen zu setzen. Rackete sagte im deutschen Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ über Salvini: „Mich hat überrascht, wie persönlich es geworden ist. Seine Art, sich auszudrücken, ist respektlos, für einen Spitzenpolitiker ist das nicht angemessen.“

Der italienische Innenminister reagierte erwartungsgemäß auf Twitter. Am Freitag bezeichnete Salvini die 31-Jährige als „reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin“, die er genausowenig fürchte, wie die Mafia.

Herr Salvini kann sich hinten anstellen.

Rackete selbst hatte vor ihrer Festnahme noch an Bord ihres Schiffes in einem Videointerview über Salvinis Verbalattacken gesagt, sie habe momentan keine Zeit für ihn: „Herr Salvini kann sich vielleicht erstmal hinten anstellen. “

Die Kapitänin war mit dem Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ und 40 Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren. Rackete ist auf freiem Fuß, es gibt aber ein juristisches Nachspiel. Am Dienstag soll sie wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur illegalen Migration vernommen werden. „Es ist keine Situation, die ich mir gewünscht habe. Ich bin sowieso nur eingesprungen für einen Kollegen, der eigentlich eingeplant war“, sagte Rackete.



Anschuldigungen auch gegen Horst Seehofer

Im Nachhinein attackiert die ehrenamtliche Kapitänin nicht nur Salvini, sondern auch die Bundesregierung, insbesondere den deutschen Innenminister Horst Seehofer, wegen dessen Umgang mit den geretteten Migranten. „Ich fühlte mich alleingelassen“, sagte Rackete dem Spiegel.

Während das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch auf eine Anlegeerlaubnis wartete, habe sie den Eindruck gehabt, dass auf nationaler und internationaler Ebene niemand richtig helfen wollte. „Die haben die heiße Kartoffel immer weitergereicht, während wir zuletzt noch immer 40 Gerettete bei uns an Bord hatten.“ Deutsche Kommunen hätten zwar angeboten, Migranten von der „Sea-Watch 3“ aufzunehmen. „Es scheiterte dann aber auch an Bundesinnenminister Horst Seehofer, der keine Lust hatte, die Angebote der Städte anzunehmen“, so Rackete.