Cannabis: Schwieriger Wechsel von Illegalität in den legalen Markt

Kanada zeigt, dass die Legalisierung von Cannabis gut vorbereitet werden muss – Der illegale Markt ist noch nicht ausgeschaltet.

Von LW-Korrespondent Gerd Braune (Ottawa)

Seit drei Monaten ist in Kanada der Konsum von Cannabis als Freizeitdroge weitgehend legalisiert. Das Ziel, das die liberale Regierung von Justin Trudeau mit diesem Schritt anstrebte, ist aber noch nicht erreicht: Der illegale Handel mit Marihuana ist noch nicht ausgeschaltet. Das Gesetz zur Legalisierung des Cannabiskonsums war im Sommer vom Parlament verabschiedet worden und am 17. Oktober in Kraft getreten.



Der Konsum von Cannabis aus medizinischen Gründen war bereits 2001 legalisiert worden ...