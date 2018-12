Ein Regierungsflugzeug hat den Leichnam des früheren US-Präsidenten George H. W. Bush in Texas abgeholt. Nun können Bürger im Kapitol in Washington von dem Toten Abschied nehmen. Am Mittwoch ist die zentrale Trauerfeier.

Bushs Leichnam im Kapitol in Washington aufgebahrt

(dpa) - Mit einer Zeremonie im US-Kapitol haben Abgeordnete des Senats und des Repräsentantenhauses des verstorbenen früheren US-Präsidenten George H. W. Bush gedacht. Bushs Leichnam wurde am Montagnachmittag (Ortszeit) im Kapitol aufgebahrt, dem Sitz des US-Kongresses in Washington. Für das Weiße Haus würdigte Vizepräsident Mike Pence die Verdienste des 41. Präsidenten der USA, der von 1989 bis 1993 regiert hatte.

„Präsident Bush begleitete den Zusammenbruch der Sowjetunion, den Fall der Berliner Mauer, und unter seiner Führung gewann Amerika den Kalten Krieg“, sagte Pence bei der Zeremonie im Kapitol. „Als Präsident George Herbert Walker Bush das Amt verließ, ließ er Amerika und die Welt friedlicher, wohlhabender und sicherer zurück.“

17 Nur wenigen Politikern und Persönlichkeiten wird die Ehre einer Trauerfeier in der Rotunde des Kapitols zuteil: Präsidenten, Kongressmitglieder und hohe Militärs haben das Recht dazu, aber nur bei Präsidenten wird diese Ehrbezeugung auch automatisch durchgeführt. (Alle Fotos: AFP)

um weitere Bilder zu sehen. Nur wenigen Politikern und Persönlichkeiten wird die Ehre einer Trauerfeier in der Rotunde des Kapitols zuteil: Präsidenten, Kongressmitglieder und hohe Militärs haben das Recht dazu, aber nur bei Präsidenten wird diese Ehrbezeugung auch automatisch durchgeführt. (Alle Fotos: AFP) Zuletzt war der Leichnam von Senator John McCain in der Rotunde aufgebahrt. Das letzte Staatsbegräbnis eines US-Präsidenten gab es 2007 nach dem Tod von Gerald Ford (Präsident von 1974 bis 1977). Die Flagge über dem Kapitol weht auf Halbmast. Bei der offiziellen Trauerzeremonie "Lying in State" wird die Totenwache von einer militärischen Ehrengarde übernommen An jeder Ecke des Sarges sowie am Kopfende steht ein Vertreter einer Waffengattung der US-Armee. George H. W. Bush, geboren 1924, war Jagdflieger im Zweiten Weltkrieg, Kongressabgeordneter für Texas, US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, CIA-Direktor, seit 1981 Vizepräsident und seit 1989 Präsident der Vereinigten Staaten. Letzte Vorbereitungen: Ein Angestellter des Kapitols staubt die Staute von Ronald Reagan ab. Präsident Donald Trump hatte den Leichnam seines Amtsvorgängers mit einer Regierungsmaschine in Texas abholen lassen und der trauernden Familie Bush Übernachtungsmöglichkeiten im offiziellen Gästehaus des Weißen Hauses angeboten. Bei der Trauerfeier für Senator McCain hatte es eine Kontroverse um Trumps Teilnahme gegeben: McCain hatte sich eine Teilnahme des aktuellen Präsidenten ausdrücklich verbeten, Trump ließ sich von Vizepräsident Pence vertreten. Diesmal ist das anders: Trump wurde bereits im Sommer ausdrücklich zur Beerdigung eingeladen. Bushs Familie soll dem amtierenden Präsidenten nach Medienberichten zugesichert haben, ihn während der Trauerfeier nicht zu kritisieren. Trump und seine Frau Melania besuchten die Trauerfeier im Kapitol am Montagabend unangekündigt. Insgesamt 32 Menschen wurden bisher mit einer Aufbahrung im Kapitol geehrt, darunter zwölf Präsidenten und vier "unbekannte Soldaten". Die Rotunde hat einen Durchmesser von knapp 30 Metern und erreicht in der Mitte der Kuppel eine Höhe von knapp 55 Metern. Der Katafalk, auf dem der Sarg ausgestellt wird, ist derselbe, der für Präsident Abraham Lincoln nach dessen Ermordung 1865 angefertigt wurde. Unter den Trauergästen war auch der umstrittene Richter am Obersten Gericht, Brett Kavanaugh Vizepräsident Mike Pence (l.), der ehemalige Präsident President George W. Bush (M.), seine Frau Laura Bush und sein Bruder Jeb Bush. Die Aufbahrung ist eine öffentliche Veranstaltung, bei der auch Bürgerinnen und Bürger Abschied nehmen können. Sie endet am Mittwochmorgen. Das Staatsbegräbnis findet in Houston, Texas statt.

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, nannte Bush einen „Helden“. Bush habe die USA mit ruhiger Hand regiert. „Durch den Kalten Krieg und den Zusammenbruch der Sowjetunion hielt er uns auf Kurs.“ Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, würdigte Bush als „einen großen Patrioten“. Bushs Leichnam war kurz zuvor mit militärischen Ehren am Kapitol empfangen worden. Bis Mittwoch können Bürger dort von ihm Abschied nehmen.

US-Präsident Donald Trump hat den Mittwoch zum Nationalen Trauertag erklärt. An dem Tag findet auch die zentrale Trauerfeier in der Nationalen Kathedrale in Washington statt, an der Donald Trump und First Lady Melania teilnehmen. Bei der Feier soll unter anderem George W. Bush sprechen, der wie sein Vater ebenfalls US-Präsident war.

Danach soll Bushs Leichnam zurück nach Texas gebracht werden. Beerdigt werden soll er am Donnerstag in College Station in Texas auf dem Campus der A&M-Universität, die seine Bibliothek und sein Museum beherbergt. Bush war am Freitagabend im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Houston gestorben.

Trump hatte den Leichnam Bushs am Montagvormittag in Houston mit einem Regierungsflugzeug abholen lassen. Trump hatte die Maschine nach Texas geschickt, um Bush seinen Tribut zu zollen. Das Flugzeug dient als „Air Force One“, wenn der Präsident mit ihr reist.