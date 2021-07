Nach dem aus dem Ruder gelaufenen Parteitag im Juni entscheiden zwei Gerichte: Ein neuer Parteitag soll und darf eine neue Liste wählen.

Hubert Ulrich zieht Kandidatur bei den Saar-Grünen zurück

Tom RÜDELL Nach dem aus dem Ruder gelaufenen Parteitag im Juni entscheiden zwei Gerichte: Ein neuer Parteitag soll und darf eine neue Liste wählen.

Der Spitzenkandidat der Grünen im Saarland für die Bundestagswahl 2021, Hubert Ulrich, hat seine Kandidatur zurückgezogen. Er werde beim geplanten außerordentlichen Parteitag am Wochenende nicht mehr antreten, so Ulrich am Dienstagmittag.

Diese Entscheidung ist die Konsequenz aus zwei juristischen Schlappen, die der 63-jährige kurz zuvor erlitten hatte: Zunächst hatte das Landesschiedsgericht Rheinland-Pfalz dem saarländischen Landesvorstand per einstweiliger Verfügung untersagt, die bestehende Landesliste, auf der Ulrich als Spitzenkandidat eingetragen ist, zur Bundestagswahl einzureichen.

Das Gremium war zu der Überzeugung gekommen, dass beim Erstellen der Liste beim Landesparteitag im Juni gegen Rechtsvorschriften verstoßen worden sei, darunter nicht zuletzt das Frauenstatut der Grünen. Der Landesverband müsse also eine neue Liste wählen.

Dies soll am kommenden Wochenende geschehen - auf einem Parteitag, den Ulrich am Landgericht Saarbrücken per einstweiliger Verfügung verbieten lassen wollte. Das Gericht gab dem nicht statt, der Parteitag wird stattfinden, es wird also eine neue Liste geben, für die Ulrich nicht mehr kandidiert.

Ein Scherbenhaufen für die Saar-Grünen

Die Vorgeschichte dieses juristischen Hickhacks, die auf dem „regulären“ Parteitag der Saar-Grünen am 20. Juni ihren Anfang nahm, hatte für bundesweite Schlagzeilen gesorgt und den grünen Landesverband in eine tiefe Krise gestürzt: Hubert Ulrich wurde überraschend zum Spitzenkandidaten gewählt, nachdem Tina Schöpfer, die bisher amtierende langjährige Landeschefin der Grünen, dreimal durchgefallen war.

Nicht wenige der anwesenden Delegierten unterstellten dem ehemaligen Landeschef und Ex-Bundestagsabgeordneten Ulrich, das Wahlverhalten unlauter beeinflusst zu haben.

Die Veranstaltung schlug hohe Wellen: Bereits nach nur fünf Tagen im Amt trat der ebenfalls auf dem Parteitag gewählte Landesvorsitzende Ralph Rouget zurück. Die auf Listenplatz zwei gewählte Irina Gaydukova machte mit einem viralen Video von sich reden, auf dem zu sehen ist, wie sie in einer Fragerunde auf dem Parteitag eine alles andere als glückliche Figur macht.

Und auch die Bundespartei äußerte ihren Unmut: „Wir haben uns das anders gewünscht“, kommentierte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.



