Der 66-Jährige ist Berichten zufolge am Sonntagabend bei TV-Arbeiten mit dem ZDF zusammengebrochen und starb kurze Zeit später.

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann ist tot

(KNA/SC) - Thomas Oppermann ist überraschend gestorben. Wie mehrere Medien am Montag berichteten, brach der Vizepräsident des deutschen Bundestags am Sonntagabend bei TV-Arbeiten mit dem ZDF zusammen und sei daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt. Der SPD-Politiker wurde 66 Jahre alt.

Opperman war seit Oktober 2017 Vizepräsident des Bundestags, zuvor hatte er den Vorsitz der SPD-Fraktion im Bundestag inne. Erst Ende August hatte der 66-Jährige im „Göttinger Tageblatt“ angekündigt, sich im September kommenden Jahres nicht mehr zur Wahl aufstellen zu wollen: „Nach 30 Jahren als Abgeordneter im niedersächsischen Landtag und im Deutschen Bundestag ist für mich jetzt der richtige Zeitpunkt, noch einmal etwas anderes zu machen und mir neue Projekte vorzunehmen.“

Mehr in Kürze.