Bundestag debattiert über AfD-Störer im Parlament

AfD-Gäste haben Abgeordnete im Deutschen Bundestag attackiert. Der Rest des Parlaments hat sich in einer Aussprache gegen solche Einschüchterung gewehrt.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)



Hinterher soll es dann keinesfalls absehbar gewesen sein - und es will auch niemand dafür die Verantwortung übernehmen. „Wir konnten“, sagt AfD-Fraktionschef Alexander Gauland im Bundestag, „nicht damit rechnen, dass so etwas passiert.“ Da ist es Freitagmorgen kurz nach neun - und das deutsche Parlament tagt im Format „Aktuelle Stunde“. Eine Seltenheit in der sogenannten Kernzeit.

Aber es geht ja auch um den Kern der Demokratie ...