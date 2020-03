Andrew M. Cuomo (62) zeigt in der Corona-Krise als Gouverneur von New York, was der Präsident vermissen lässt: Führung, Klarheit und Anteilnahme.

Bulldozer mit Herz: Der New Yorker Gouverneur Cuomo kämpft gegen Corona

Andrew M. Cuomo (62) zeigt in der Corona-Krise als Gouverneur von New York, was der Präsident vermissen lässt: Führung, Klarheit und Anteilnahme.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (New York) Der Gouverneur mit dem Image eines Kontrollfreaks und Bulldozers zeigt Herz. In Anbetracht der humanitären Katastrophe, die sich in New York abspielt, strahlt Andrew M. Cuomo (62) so viel Wärme aus, dass selbst frühere Gegner Trost bei ihm suchen. "Einige schmachten nach seinen täglichen Briefings wie nach Chianti und Fleischklößchen", preist die Star-Kolumnistin der New York Times, Maureen Dowd, den Führungsstil des Demokraten. Cuomo lässt das überschwängliche Lob, das ihm heute entgegenschlägt, genauso an sich abperlen, wie die harsche Kritik, die seine inzwischen neunjährige Amtszeit als Gouverneur von New York begleiteten ...