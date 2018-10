Die Leiche von Wiktorija Marinowa war am Samstag in einem Park entdeckt worden. Die von der Journalistin moderierte TV-Sendung berichtete über einen angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern.

Bulgarische TV-Journalistin vergewaltigt und ermordet

Die bulgarische Polizei prüft sowohl berufliche als auch persönliche Gründe für den Mord an Wiktorija Marinowa. AFP

(dpa) - In der bulgarischen Donaustadt Russe ist eine Moderatorin des lokalen Fernsehsender TVN vergewaltigt und ermordet worden. Die Polizei prüft sowohl berufliche als auch persönliche Gründe für den Mord an Wiktorija Marinowa, wie der Bezirksstaatsanwalt von Russe, Georgi Georgiew, am Sonntag nach einem Bericht des bulgarischen Staatsfernsehens BNT sagte.



An der jüngsten Ausgabe der von Marinowa moderierten Sendung „Detektor“ nahmen Investigativjournalisten aus Bulgarien und Rumänien teil, die über einen angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern recherchierten.

Die Leiche der 30-Jährigen war dem TV-Bericht zufolge am Samstag in einem Park am Donauufer von Russe entdeckt worden. Der unbekannte Täter habe die Frau geschlagen, vergewaltigt und dann erwürgt, berichteten Medien in Sofia. Innenminister Mladen Marinow bestätigte die Vergewaltigung der Moderatorin. Die besten Kriminalisten seien zur Aufklärung des Mordes nach Russe geschickt worden, versicherte Regierungschef Boiko Borissow.