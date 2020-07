Bulgarien: „Batman“ in Not

Bulgariens Premierminister Boiko Borissow kämpft gegen wachsenden Widerstand in der Bevölkerung.

Von LW-Korrespondent Stefan Schocher (Wien)

Boiko Borissow ist ein Mann, der schon immer ganz nach oben wollte. Einer, der schon als Mafiajäger im Innenministerium an seiner Popularität feilte. „Batman“ ließ er sich damals nennen – wegen seines Markenzeichens: einem schwarzen Ledermantel.

In der Mitte des Besprechungstischs in seinem Büro in Sofia thronte damals ein Stück, das ihn umriss wie nichts anderes in diesem Raum: Eine Skulptur aus präparierten Stierhoden ...