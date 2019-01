Zwei Rettungsschiffe mit afrikanischen Migranten an Bord sind seit Tagen auf dem Mittelmeer blockiert, Italien will sie nicht an Land lassen. Doch es regt sich Widerstand.

Bürgermeister in Italien rebellieren gegen Salvinis Migrationskurs

Zwei Rettungsschiffe mit afrikanischen Migranten an Bord sind seit Tagen auf dem Mittelmeer blockiert, Italien will sie nicht an Land lassen. Doch es regt sich Widerstand.

Rom (dpa) - Mehrere prominente Bürgermeister in Italien haben sich gegen die Anti-Migrations-Politik des rechten Innenministers Matteo Salvini verbündet. Zu den linksgerichteten „Rebellen“ gehören unter anderem der Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, und der von Neapel, Luigi de Magistris. Sie wehren sich vor allem gegen Salvinis Migrationspaket, das Einwanderung erschweren soll. Zudem erklärten sie ihre Bereitschaft, ihre Häfen für die blockierten Schiffe deutscher Hilfsorganisationen mit geretteten Migranten zu öffnen.

Auf #SeaWatch3 erhielten wir einen Brief vom Bürgermeister von Neapel. Wir sind tief bewegt und froh, dass europäische Solidarität noch etwas bedeutet, wenn nicht für Innenminister, dann für die Bürgermeister und Menschen einer wachsenden Bewegung von #SolidarityCities. Danke! 👇 pic.twitter.com/qwBNmin3GB — Sea-Watch (@seawatchcrew) January 3, 2019

Die beiden Schiffe der Organisationen Sea-Watch und Sea-Eye mit insgesamt 49 Flüchtlingen sind seit Tagen auf dem Mittelmeer blockiert.

Am Freitag starteten von Malta aus Schiffe anderer NGOs, um die Gestrandeten auf der „Sea-Watch 3“, nach zwei Wochen auf See, unter anderem mit neuer Nahrung zu versorgen. Unter den Migranten ist die Verzweiflung groß: Ein Mann sprang von Bord ins Wasser, um Malta zu erreichen. „Wenige Minuten später war er wieder an Bord - er wusste, dass es nicht funktionieren würde“, twitterte Sea-Watch.

Umstrittenes Gesetz

Das umstrittene Einwanderungsgesetz wurde Ende November verabschiedet. Unter anderem die Ausweisung von Migranten soll leichter werden. Kritiker bemängeln, dass soziale Leistungen für Migranten eingeschränkt werden und dass Menschen in die Illegalität gedrängt würden.

Merde alors – schon wieder Asselborn! Jean Asselborns Ausbruch in Wien ist berechtigt. Denn die Grenzen des in der Politik Sagbaren haben sich bereits längst verschoben.

Orlando kündigte an, dies nicht umzusetzen. „Es ist keine Frage der Migranten oder der offenen Häfen für alle, es ist eine Frage der Menschen- und Bürgerrechte für alle“, schrieb er auf Facebook. „Heute beginnt es mit den Migranten und morgen folgen die anderen. (...) Alle Regime in der Geschichte haben immer mit unmenschlichen Rassengesetzen angefangen, die als Sicherheitsgesetze getarnt waren.“ Er will gerichtlich gegen das Gesetz vorgehen.

Auch die Bürgermeister von Florenz, Bari oder Mailand protestierten gegen die neuen Regelungen. In der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, die mit Salvinis rechter Lega regiert, gab es ebenfalls Unmut über das Gesetz.

Salvini erklärte, wer die Gesetze nicht befolge, solle zurücktreten. „Wer das Sicherheitsdekret nicht respektiert, hilft den Illegalen und verrät Italien und die Italiener.“