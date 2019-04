Novum in London: Theresa May stimmt sich mit der Opposition ab und kann eine - wenn auch sehr knappe - Mehrheit der Abgeordneten für eine Verschiebung des Austrittsdatums für sich gewinnen.

Britisches Unterhaus stimmt für weiteren Brexit-Aufschub

(TJ) - Sehr knapp - mit 313 zu 312 Stimmen- stimmte das britische Unterhaus am Mittwoch in dritter Lesung für einen weiteren Aufschub des Brexit-Datums über den 12. April hinaus. Zuvor hatte Regierungschefin Theresa May mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn, wie sie sagten "sehr konstruktive Gespräche" geführt. Dies ist ein Novum im Brexit-Drama, bislang war May stets kategorisch gegen Zugeständnisse an die Opposition gewesen.

Nun musst der Text noch vom Oberhaus abgesegnet werden - dies soll am Donnerstag erfolgen. Theresa May hatte bereits am Dienstag angekündigt, dass sie sich für einen weiteren Aufschub einsetzen wolle. Allerdings müssten die anderen EU-Staats- und Regierungschefs damit einverstanden sein. Dies wird sich am kommenden Mittwoch auf einem Brexit-Sondergipfel zeigen.

Unter dem Strich läuft alles darauf hinaus, einen drohenden No-Deal-Brexit, einen ungeregelten Austritt zu verhindern. Dieser hätte katastrophale Folgen für die britische (und die europäische) Wirtschaft.

Allerdings hat das Unterhaus bislang alle mit der EU vereinbarten Regelungen abgelehnt. Konkrete Alternativvorschläge aus London liegen nicht vor.



Am Donnerstag will die Kommission in Brüssel vorstellen, wie man sich im Falle eines No-Deal-Brexits in den Bereichen Verkehr, Gesundheit und Nahrungsmittelsicherheit vorbereitet hat, am Freitag stellt Brüssel seine diesbezüglichen Pläne in Sachen Umwelt und Fischerei vor.