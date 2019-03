Des Dramas vorläufig letzter Akt? Im britischen Unterhaus befassten sich die Abgeordneten am Freitag erneut mit dem Brexit-Vertrag und wählten erneut dagegen.

International 1 4 Min.

Britisches Parlament sagt ein drittes Mal "Nein"

Des Dramas vorläufig letzter Akt? Im britischen Unterhaus befassten sich die Abgeordneten am Freitag erneut mit dem Brexit-Vertrag und wählten erneut dagegen.

(dpa/SC) - Am Tag des ursprünglich geplanten EU-Austritts hielt das britische Parlament am Freitag eine entscheidende Debatte über das umstrittene Brexit-Abkommen. Am Nachmittag gegen 15.40 Uhr stimmten die Abgeordneten mit 344 zu 286 Stimmen erneut gegen den Vertrag. Die Chancen für Premierministerin Theresa May standen auch dieses Mal nicht gut. Britische Medien sprachen sogar von einem „Tag der Abrechnung“.

Enorme Teilnahme an Anti-Brexit-Demo in London Angesichts des bevorstehenden Brexits steigt die Nervosität bei vielen Briten. Mit einer Großdemonstration in London machten sich viele Gegner des EU-Austritts am Samstag Luft.

Jetzt droht zum 12. April ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen oder eine sehr lange Verschiebung des Brexits. In den vergangenen Wochen wurden Stimmen nach einem zweiten Brexit-Referendum immer lauter. In einer indikativen Abstimmung am Mittwoch stimmten die Abgeordneten zwar gegen sämtliche Vorschläge, allerdings erhielt der Vorschlag eines zweiten Referendums von allen Optionen noch die größte Unterstützung. Eine britische Online-Petition für einen Widerruf von Artikel 50 und einen Verbleib in der EU holte innerhalb weniger Tage über fünf Millionen Unterschriften und soll nächste Woche im britischen Parlament besprochen werden.



Premierministerin May zeigte sich über den Ausgang der Abstimmung enttäuscht. Oppositionsführer Jeremy Corbyn forderte Theresa May zum Rücktritt auf und verlangt Neuwahlen. EU-Ratspräsident Donald Tusk meldete sich ebenfalls direkt nach der Stimmenauszählung zu Wort und verkündete am 10. April einen weiteren EU-Notgipfel abhalten zu wollen. Die Europäische Kommission warnt, dass sich Großbritannien jetzt wieder auf ein harten Brexit zubewegt.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) March 29, 2019

Jeremy Corbyn, der Anführer der Oppositionspartei Labour, sagte kurz vor der dritten Abstimmung über Mays Brexit-Abkommen, er würde nicht für einen solchen "blinden Brexit" stimmen. Er kritisierte die Entscheidung der Premierministerin, eine dritte Abstimmung über den Deal vor das Parlament zu bringen, als einen "Affront gegenüber dem Konzept der Demokratie und der Nation".

Unterhaus lehnt sämtliche Brexit-Alternativen ab Im Streit um den EU-Austritt tritt das britische Parlament auf der Stelle. Premierministerin May bietet ihren Rücktritt an, sollte ihr Brexit-Deal doch noch angenommen werden.

Eine Stimme für ihren Deal wäre eine Stimme für Brexit sagte May hingegen in ihrer Ansprache, bevor sich die Parlamentsmitglieder zur Abstimmung zurückzogen. In ihrer Rede bestätigte May ebenfalls ihre Absicht zurücktreten zu wollen, falls ihr Abkommen angenommen werden würde.



Das ist unsere letzte Gelegenheit, einen Brexit garantieren zu können. Wenn wir heute nicht für das Abkommen stimmen, werden uns die Leute fragen: "Warum haben Sie nicht für Brexit gestimmt?"

Handelsminister Liam Fox warnte in einem BBC-Interview davor, dass die Wähler sich betrogen fühlen könnten, wenn der Vertrag durchfalle. Fox sieht sogar die „politischen Strukturen“ des Landes in Gefahr. Ursprünglich wollte sich Großbritannien am 29. März von der EU trennen, doch der Brexit-Streit machte diesen Termin zunichte.

Die Chance für eine Annahme des umstrittenen Brexit-Vertrags scheinen kurz vor der Abstimmung im britischen Parlament etwas zu steigen. Mehrere prominente Brexit-Hardliner signalisierten, dass sie nun doch für den zwischen Premierministerin Theresa May und der EU vereinbarten Vertrag stimmen wollten. Dazu gehörten der ehemalige Außenminister Boris Johnson, Ex-Brexit-Minister Dominic Raab und der einflussreiche Parlamentarier Jacob Rees-Mogg.



Möglicher Rücktritt

May hatte sogar ihren Rücktritt angeboten, sollte das Abkommen im Parlament doch noch eine Mehrheit finden. Mindestens zehn britische Kabinettsmitglieder erwägten einem Medienbericht zufolge, ihren Hut als mögliche Nachfolger für Premierministerin Theresa May in den Ring zu werfen. Dazu gehörten Außenminister Jeremy Hunt, Vizepremier David Lidington, Verteidigungsstaatssekretär Tobias Ellwood, Innenminister Sajid Javid, Arbeitsministerin Amber Rudd, Umweltminister Michael Gove und Gesundheitsminister Matt Hancock, berichtete die Zeitung „The Guardian“ am Freitag unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen.

Schicksalswoche für Theresa May Wird das Unterhaus in London in dieser Woche im Brexit-Streit eine Lösung finden? Wie lange kann sich Premierministerin Theresa May noch in ihrem Amt halten? Die nächsten Tage in London werden spannend.

Auch die Staatssekretärin im Finanzministerium, Liz Truss, Verteidigungsminister Gavin Williamson, die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Andrea Leadsom, Brexit-Minister Stephen Barclay und Entwicklungshilfeministerin Penny Mordaunt sind dem „Guardian“ zufolge im Gespräch.



Zaghafte Unterstützung bekam die Regierungschefin jetzt ausgerechnet von ihrem Widersacher Boris Johnson, dem ebenfalls Ambitionen auf ihr Amt nachgesagt werden. Der frühere Außenminister unterstützte den Vertrag, nachdem er zuvor dagegen gestimmt hatte. „Es ist sehr schmerzhaft, für diesen Deal zu stimmen“, schrieb Johnson im Kurznachrichtendienst Twitter. Er setze aber nun darauf, dass man zusammenarbeite, um die Mängel daran zu beheben und den Brexit umzusetzen, für den die Briten gestimmt hätten.

It is very painful to vote for this deal. But I hope we can now work together to remedy its defects, avoid the backstop trap and strive to deliver the Brexit people voted for — Boris Johnson (@BorisJohnson) 29. März 2019

Das sagt die EU zu Mays Abkommen

Die EU-Kommission stützt die Linie der britischen Regierung, am Freitag nur den EU-Austrittsvertrag im Unterhaus zur Abstimmung zu stellen. Ein Sprecher der Brüsseler Behörde widersprach britischen Bedenken, wonach über das Abkommen nur im Paket mit einer Politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen der EU mit Großbritannien entschieden werden kann.

"Don't go to hell": Das Brexit-Chaos in neun Tweets Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Ein wilder EU-Austritt der Briten wurde beim Gipfeltreffen in Brüssel vorerst abgewendet. Auf Twitter sprießen derweil die Stilblüten – und zwei Luxemburger haben die Lacher auf ihrer Seite.

„Was ich sagen kann, ist, dass das zwischen beiden Seiten ausgehandelte Austrittsabkommen tatsächlich sowohl nötig als auch ausreichend ist, um einen geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs sicherzustellen“, sagte der Sprecher. „Der Austrittsvertrag nimmt in verschiedenen Teilen Bezug auf die Ausrichtung, auf die sich die EU und das Vereinigte Königreich für die künftigen Beziehungen geeinigt haben.“ Der Vertrag müsse natürlich von beiden Seiten ratifiziert werden.



Ende dieser Sitzungswoche läuft eine von der EU gesetzte Frist ab, bis zu der in London zumindest der Brexit-Vertrag gebilligt sein muss.