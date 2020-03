Die britische Regierung trifft nur langsam Maßnahmen gegen die Corona-Krise. Der National Health Service (NHS) wird bald an seine Grenzen stoßen, warnen Ärzte.

International 4 Min.

Britisches Gesundheitssystem vor Überlastung

Die britische Regierung trifft nur langsam Maßnahmen gegen die Corona-Krise. Der National Health Service (NHS) wird bald an seine Grenzen stoßen, warnen Ärzte.

Von LW-Korrespondent Peter Stäuber (London)

Niemand kann sagen, es hätte keine Warnungen gegeben. Seit Wochen melden sich britische Ärzte und Krankenpfleger mit immer dringenderen Appellen an die Öffentlichkeit, ihre sozialen Kontakte einzuschränken.

Zahl der Opfer steigt schnell

Am Wochenende machte auf Twitter ein Selfie einer Anästhesistin die Runde, auf der sie ihr abgekämpftes, völlig übermüdetes Gesicht zeigt. So sehe jemand aus, die sich neun Stunden lang in Schutzbekleidung um Corona-Patienten gekümmert habe, schreibt sie dazu. „Ich fühle mich kaputt – und wir befinden uns erst am Anfang. Ich flehe die Leute an, bitte bitte praktiziert ‚social distancing‘ und isoliert euch.“

Eine Mitarbeiterin des National Health Service weist sich aus: Um die überlasteten NHS-Mitgliede zu unterstützen, erlaubt eine Supermarktkette ihnen, eine halbe Stunde vor der normalen Öffnungszeit einzukaufen. Foto: AFP

Noch ist die Lage in Großbritannien nicht so verheerend wie in anderen europäischen Ländern. Nach offiziellen Statistiken haben sich bisher rund 5.700 Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt, 281 sind gestorben. Aber die Zahlen der Patienten und Opfer steigen schnell.

Das Forschungsinstitut Intensive Care National Audit and Research Centre kam Ende vergangener Woche zum Schluss, dass sich die Zahl der Patienten, die Versorgung auf der Intensivstation benötigen, alle drei Tage verdoppelt. Besonders London ist schwer getroffen: 54 Prozent er 196 Patienten, die auf Notfallbetten versorgt werden, befinden sich in der Hauptstadt.

Mangel an Schutzausrüstung

Am Freitag rief das Northwick Park Hospital im Nordwesten Londons einen Notstand aus: Angesichts des Andrangs von Corona-Patienten sind dem Krankenhaus die Betten ausgegangen. Es ist der erste solche Fall in der Corona-Krise, aber sicher nicht der letzte.

Ärzte sagen uns, dass sie sich völlig im Stich gelassen fühlen. Rinesh Parmar von der Doctors‘ Association

Derzeit macht dem Gesundheitspersonal vor allem der Mangel an Schutzausrüstung zu schaffen. Masken, Kittel, Gesichtsschutzschirme – an allem fehlt es. Rinesh Parmar, der Vorsitzende des Berufsverbands Doctors‘ Association, sagte gegenüber der BBC, dass sich die NHS-Mitarbeiter wie „Kanonenfutter“ vorkommen: „Ärzte sagen uns, dass sie sich völlig im Stich gelassen fühlen.“

An Warnschild an die Öffentlichkeit, die NHS-Mitarbeiter nicht zu gefährden und zuhause zu bleiben. Foto: AFP

In der Presse liest man von Fällen, in denen Krankenpfleger Abfallsäcke über ihre Füße stülpen und ihre Köpfe in Plastikschürzen hüllen, weil man ihnen keine professionelle Schutzkleidung zur Verfügung stellt. Auch entspreche ein Teil der Ausrüstung, die die NHS-Angestellten tragen müssen, nicht den Standards der Weltgesundheitsorganisation, sagte Parmar. All das gebe „den Gesundheitsmitarbeitern nicht eben die Zuversicht, die sie brauchen.“

Appell an Johnson

Parmar forderte Premier Boris Johnson auf, dringend zu handeln. Besonders scharf ist die Kritik an der Regierung, weil die Krise vorauszusehen war.

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, scheint im Moment etwas überfordert von der Corona-Krise zu sein. Foto: Ian Vogler/Daily Mirror/PA Wire/

Der erste Corona-Patient in Großbritannien wurde am 31. Januar registriert. Aber obwohl die Erfahrungen aus China als Warnung hätten dienen sollen, berief der Premierminister erst Anfang März die erste Krisensitzung ein. Dabei hätte jeder, der sich mit den Entwicklungen im NHS in den vergangenen Jahren auseinandergesetzt hat, sogleich gesehen, dass der staatliche Gesundheitsdienst auf die Corona-Krise völlig unvorbereitet ist.

Sparmaßnahmen und Teilprivatisierung haben das NHS-Budget laufend getrimmt, die jährliche Haushaltserhöhung bleibt seit langer Zeit hinter den vier Prozent zurück, die Experten empfehlen. So mangelt es überall an Geld.

Nicht aus Erfahrungen gelernt

Seit 2010 ist die Zahl der Krankenhausbetten um annähernd 15.000 geschrumpft, und Zehntausende Fachkräfte fehlen. Jeden Winter kommt es zu Engpässen in den Notaufnahmen. Doch trotz der beängstigenden Erfahrungen mit dem Corona-Virus in China und später Italien kam die Regierung kaum in die Gänge.

Boris Johnsons Reaktion auf den Corona-Virus Im Gegensatz zu fast allen anderen Ländern sieht die britische Regierung bislang von entschlossenen Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus ab. Das führt immer mehr zu Kritik.

Zunächst versuchte sie sogar, die Massenimmunisierung der Bevölkerung – also im Prinzip die Inkaufnahme einer großflächigen Ansteckung mit Covid-19 – zur Strategie zu erheben. Aber der Aufschrei unter der Bevölkerung und Experten war so groß, dass Johnson eine Kehrtwende machte.

Rappelvolle Londoner U-Bahnwaggons

Die Eindämmung des Corona-Virus gilt seither als oberstes Ziel. Dennoch konnte sich die Regierung nicht dazu durchringen, drastische Sofortmaßnahmen zu ergreifen – etwa öffentliche Einrichtungen zu schließen. Das „social distancing“ wurde erst Anfang vergangener Woche als Empfehlung ausgegeben. Wer von zu Hause aus arbeiten kann, soll das tun, hieß es etwa – und den Pubs sollen die Briten fernbleiben.

Britische Behörde rechnet mit Coronakrise für ein Jahr Experten zufolge könnte die Pandemie sich über Monate halten und 80 Prozent der Bevölkerung treffen.

Als klar wurde, dass die Bevölkerung diesen Anweisungen nur sporadisch folgte, ordnete Johnson einige Tage später die Schließung von Restaurants, Bars und Schulen an. Aber auch am Montagmorgen wurde deutlich, wie wenig wirksam die Strategie der britischen Behörden ist. Auf Twitter zirkulierten Bilder von rappelvollen Londoner U-Bahnwaggons.

Kritik aus Tory-Kreisen

Die Kritik an der Regierung hat mittlerweile auch auf die normalerweise Tory-freundliche Presse übergegriffen. Die "Times" schrieb am Montag eine scharf formulierte Warnung: Wenn der NHS überwältigt wird, „dann wird die Öffentlichkeit fragen, weshalb Schulen, Pubs und Restaurants nicht früher geschlossen wurden“, und wenn striktere Einschränkungen kommen, „dann fragen sie sich, weshalb sie nicht früher eingeführt wurden, so wie im Rest der Welt. Das Land muss wissen, dass Johnson eine kohärente Strategie hat.“



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.