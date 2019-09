Der britische Finanzminister Sajid Javid kündigte in einem Interview mit der "Daily Mail" an, dass die Regierung im Falle eines harten Brexit eine Milliarden-Finanzspritze bereitstellen würde.

Britischer Minister kündigt Milliarden-Finanzspritze bei No Deal an

(dpa/SC) - Die britische Regierung will 16,6 Milliarden Pfund (über 18 Milliarden Euro) bereitstellen, um bei einem ungeregelten EU-Austritt das Ausbleiben von EU-Geldern auszugleichen. Das kündigte Finanzminister Sajid Javid in einem Gespräch mit der "Daily Mail" am späten Freitagabend an. In diesem Falle sollen Unternehmen, Hochschulen und Wohltätigkeitsorganisationen bereits im kommenden Jahr 4,3 Milliarden Pfund bekommen. Details nannte er nicht.

Javid räumte in dem Interview ein, dass es bei einem Austritt ohne Abkommen zu "einigen Störungen" kommen könne. "Ich werde nicht für eine Sekunde so tun, als würde es keine Herausforderungen geben. Es wird Störungen geben, weil wir nicht kontrollieren können, was die EU in einer No-Deal-Situation tun wird. Aber wir treffen viele Vorkehrungen, um mit einem No-Deal umgehen zu können und ich denke, dass wir als Land stärker sein werden, sobald wir die neuen Umstände akzeptiert haben."

Gewinner unter den Verlierern Alternative zu London: Infolge der Brexit-Entscheidung haben sich viele Finanzunternehmen für Luxemburg entschieden.

Ein No-Deal-Brexit am 31. Oktober sei weniger schlimm, als gar nicht aus der Staatengemeinschaft auszutreten. Der Minister befürchtet, dass die Gesellschaft dann für immer zerrissen sei. Der Brexit, für den die Briten 2016 gestimmt hätten, werde das Land wieder einigen.

"Wir können nicht mehr debattieren. Wir hatten das Referendum, die größte demokratische Übung in der Geschichte unseres Landes. Jetzt müssen wir das Ergebnis umsetzen." Gleichzeitig kritisierte Sajid Javid die Oppositionsabgeordneten und das vor der Zwangspause verabschiedete Gesetz, das einen harten Brexit am 31. Oktober verhindern soll. Dies "mache es schwerer", ein neues Abkommen mit der EU zu treffen.



Premierminister Boris Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union führen - notfalls auch ohne Abkommen, obwohl ein neues Gesetz ihm das untersagt. Wie er dieses Gesetz umgehen will, ist unklar. Das britische Parlament ist im Brexit-Kurs total zerstritten. Auch die Gespräche zwischen London und Brüssel stocken.