Britischer Minister greift Aktivistin an

Nachdem der britische Kabinettsminister Mike Field eine Greenpeace-Aktivistin während eines Diners brutal angegriffen hatte, wurde er nun suspendiert.

(mth) - Nachdem die Tories in Großbritannien mit dem Brexit schon genug Sorgen gehabt hätte, steht der konservativen Partei jetzt auch noch ein handfester Skandal ins Haus. Der Kabinettsminister im Außenministerium Mike Field ist am Freitag suspendiert worden, nachdem er dabei gefilmt wurde, wie er eine Aktivistin von Greenpeace während eines offiziellen Diners brutal angreift und persönlich aus dem Saal wirft.

Der Zwischenfall fand während des Diners nach der traditionellen "Mansion house address" statt, einer alljährlichen Ansprache des amtierenden Finanzminister vor hochrangigen Bankiers und Geschäftsleuten. Eine Handvoll Aktivisten hatten versucht, das hochkarätige Event zu stören, um auf die Klimaproblematik hinzuweisen.

Premierministerin Theresa May kündigte am Freitag an, sie habe aufgrund des Vorfalls beschlossen, Field mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zu entbinden. Der konservative Politiker sagte gegenüber Medien, er habe "sich bedroht gefühlt" und bedauere den Zwischenfall. Er habe sich bei der Aktivistin persönlich entschuldigt.