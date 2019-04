Die britische Botschaft in Luxemburg hat eine Liste an Maßnahmen veröffentlicht, denen Briten im Falle eines harten Brexit am Freitag folgen können.

Briten in Luxemburg: Vorbereitungen für den "Worst Case"

Sarah CAMES

Der EU-Sondergipfel am Mittwoch wird richtunggebend für die Zukunft Großbritanniens und der EU sein.

John Marshall: „Ich schlafe noch immer sehr gut“ John Marshall, der Der britische Botschafter in Luxemburg, über den Brexit.

Sollten sich nicht alle übrigen 27 Mitgliedstaaten der EU auf eine Verlängerung des Austrittsdatums einigen können und das britische Parlament ratifiziert Premierministerin Mays Brexit-Abkommen nicht, könnte Großbritannien am Freitag einem harten Brexit gegenüberstehen.



Mit diesem Damoklesschwert über dem Kopf hat die britische Botschaft in Luxemburg nun eine Reihe Maßnahmen veröffentlicht, denen Briten im Falle eines unerwarteten harten Austritts folgen können. Das berichtet die "Luxembourg Times".

"Als verantwortungsvolle Regierung müssen wir auf alle Szenarien vorbereitet sein, selbst auf einen No-Deal Brexit", so die britische Botschaft in einem Statement.

Halter eines britischen Führerscheins sollten diesen gegen einen luxemburgischen eintauschen und Einwohner mit einem britischen Pass sollten sicher gehen, dass dieser noch gültig ist.

Britische Staatsbürger, die in Luxemburg leben, bräuchten im Falle eines harten Brexit außerdem eine gültige Reiseversicherung, wenn sie nach Großbritannien reisen. Ohne Reiseversicherung würden sie ansonsten, außer in Notfällen, nicht von der dortigen Gesundheitsversorgung profitieren können, so Botschafter John Marshall.

Sollte Großbritannien einen geregelten Austritt vollziehen, bleiben sämtliche Rechte der in Luxemburg lebenden Briten bis Ende 2020 erhalten.