Brisanter Insider-Bericht: Trump klagt gegen Bolton-Buch

Donald Trump versucht, das Erscheinen des Buchs seines ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton mit einer Klage zu verhindern.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Zehntausende frisch gedruckter Exemplare des Buchs “The Room Where It Happened” (Der Raum, in dem es geschah) liegen in den Zwischenlagern von Simon&Schuster zur Auslieferung an die Buchläden bereit. Der Gedanke daran treibt Donald Trump nach Aussagen hoher Mitarbeiter des Weißen Hauses gegenüber der "Washington Post" so sehr um, dass er auf rechtliche Schritte drängte.

Klage gegen Bolton

Um den Verkaufsstart am 23 ...