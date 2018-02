Interview: Pierre Leyers

Im März kommenden Jahres verlassen die Briten die EU, eine Übergangsphase soll sich anschließen. Brexit-Minister David Davis traf am Donnerstag in Luxemburg zu Gesprächen mit Außenminister Jean Asselborn und Finanzminister Pierre Gramegna zusammen. Dabei ging es auch um die künftige Beziehung zwischen dem Finanzplatz Luxemburg und der City of London.

Herr Minister, nach dem Ausstiegstermin im März 2019 soll es eine Übergangsphase geben ...