In genau einer Woche soll Großbritannien aus der EU ausscheiden – aber noch immer ist keine vertragliche Regelung in Sicht. Dann lieber auf längere Zeit verschieben, meint Ratschef Tusk.

Brexit könnte um zwölf Monate verschoben werden

(dpa/jt) - EU-Ratschef Donald Tusk plädiert für eine Verschiebung des Brexits um zwölf Monate. Tusk wolle das den 27 bleibenden EU-Staaten am Freitag vorschlagen, bestätigte ein EU-Beamter der Nachrichtenagentur dpa in Brüssel. Zuvor hatte auch die AFP darüber berichtet. Eine solche Verlängerung bedeutet, dass Großbritannien an der Europawahl im Mai teilnehmen müsste.

Zwölf Monate scheinen den Briten allerdings ein zu langer Zeitraum zu sein. Die britische Premierministerin Theresa May bittet die EU nur um eine Verschiebung des Brexit-Datums auf den 30. Juni. Dies schrieb sie in einem am Freitag veröffentlichten Brief an Tusk.



Derzeit ist der EU-Austritt Großbritannien für den 12. April geplant, also in genau einer Woche. In London hat das Unterhaus aber das EU-Austrittsabkommen bereits drei Mal abgelehnt und auch noch keinem anderen Plan für den Brexit zugestimmt. Regierung und Opposition ringen seit Tagen um einen gemeinsamen Kurs, bisher aber ohne Ergebnis.

Für kommenden Mittwoch ist in Brüssel ein Brexit-Sondergipfel geplant, bei dem die übrigen 27 EU-Staaten einer Verlängerung einstimmig zustimmen müssten. Gibt es bis dahin keine Lösung und auch keine Verlängerung, würde Großbritannien am 12. April ungeregelt aus der EU ausscheiden – mit weitreichenden negativen Folgen für die Wirtschaft und die Bürger. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte noch am Donnerstag bei einem Besuch in Irland gesagt, sie werde bis zuletzt alles versuchen, dies zu vermeiden. Ähnlich äußerte sich EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker.



Unterdessen wird die Kritik an May wegen ihrer Zusammenarbeit mit Labour-Chef Corbyn in der konservativen Regierungspartei immer lauter. Die beiden Staatssekretäre Chris Heaton-Harris und Nigel Adams gaben aus Protest gegen Mays Brexit-Kurs ihre Rücktritte bekannt. Der konservative Hardliner Jacob Rees-Mogg zeigte sich entsetzt über Mays Zugehen auf den "Marxisten" Corbyn. Auch bei Labour rumort es. Bei der Suche nach einem Brexit-Kompromiss zwischen der Regierung und Labour zeichnet sich bislang noch keine konkrete Lösung ab.



Der Zeitung „Guardian“ zufolge plant die Regierung eine Abstimmung über Alternativen zum Brexit-Abkommen in der kommenden Woche. Der Zeitung zufolge soll dabei auch ein zweites Referendum als Option zur Wahl stehen. May hatte eine erneute Abstimmung in Aussicht gestellt, sollten die Gespräche mit Corbyn scheitern. Labour strebt eine weitaus engere Bindung an die EU nach dem Brexit an, als bisher von der Regierung geplant.