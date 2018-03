Brexit in Nordirland: Hart an der Grenze

In Nordirland weckt der Brexit Dämonen der Vergangenheit.

Das kleine Nordirland wird allmählich zum größten Rätsel der Brexit-Verhandlungen. Ein Besuch an einer unsichtbaren Grenze, die bald zur Außengrenze der EU mutieren soll.

Von Diego Velazquez (Belfast und Derry)



Das Tagesgeschäft von Patsy Farren sieht in der Regel so aus: Er und seine Mitarbeiter fahren morgens von ihrer kleinen Zentrale am Rande von Derry zum nächstliegenden Fischerhafen ...