Angela Merkel und Theresa May ließen es zu Beginn des EU-Gipfels locker angehen. Was steckt hinter der Tablet-Szene?

Brexit-Gipfel: Ein bisschen Spaß muss sein

(dpa/jt) - Trotz der ernsten Lage im Brexit-Drama war die Stimmung zum Auftakt des EU-Sondertreffens in Brüssel ziemlich gelöst. Fotos machten die Runde, auf denen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und ihre britische Amtskollegin Theresa May sich gemeinsam prächtig amüsieren. Merkel zeigte May etwas auf ihrem Tablet, offenbar ein Foto. Auch EU-Ratschef Donald Tusk und Luxemburgs Premier Xavier Bettel lachten mit.

Journalisten in Brüssel vermuten, dass es um den Partnerlook der beiden Regierungschefinnen ging. Sowohl May als auch Merkel waren am Mittwoch in einer blauen Jacke in ihren jeweiligen Landesparlamenten aufgetreten, um Fragen zum Brexit zu beantworten. Ihre ähnliche Kleidung brachte beide Politikerinnen offenbar spontan zum Lachen – trotz aller Ernsthaftigkeit in den schwierigen Verhandlungen über eine Verlängerung des britischen EU-Austritts. Die Tablet-Szene lockerte die angespannte Stimmung vor Theresa Mays Ausführungen in großer Runde sichtlich auf.

Angela Merkel just showed something funny on her tablet at the #EUCO session on Brexit. What do you think was it?pic.twitter.com/5M226a2DDC — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) 10. April 2019

Die EU-Spitzen berieten am Abend – in Mays Abwesenheit – über eine Verlängerung der Brexit-Frist. Die britische Premierministerin Theresa May hat einen Aufschub bis zum 30. Juni beantragt und will den Austritt noch vor der Europawahl Ende Mai geordnet schaffen. Merkel erwartete indes eine monatelange Verschiebung.