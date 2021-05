Der ehemalige EU-Beauftragte für die Brexit-Verhandlungen, Michel Barnier, sieht die Gefahr weiterer Abspaltungen von der EU.

Brexit-Beauftragter Barnier sorgt sich um die EU

Der ehemalige EU-Beauftragte für die Brexit-Verhandlungen, Michel Barnier, sieht die Gefahr weiterer Abspaltungen von der EU.

Der ehemalige EU-Beauftragte für die Brexit-Verhandlungen, Michel Barnier, sieht die Gefahr weiterer Abspaltungen von der EU. „Es besteht die Gefahr, dass sich solche unwahrscheinlichen Ereignisse wie der Brexit wiederholen“, sagte Barnier im Interview mit der „Luxembourg Times“. "Die Regionen in Großbritannien, die von Arbeitslosigkeit, Isolation und De-Industrialisierung betroffen waren, haben gegen Europa gestimmt. Und diese Umstände finden Sie in vielen anderen Ländern, in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und anderswo."

Monsieur Brexit strebt in den Elysée Der ehemalige EU-Chefunterhändler für die Brexit-Verhandlungen, Michel Barnier, bringt sich für eine Präsidentschaftskandidatur in Stellung.

Der 70jährige Franzose warb dafür, die Stimmung in der Bevölkerung und die soziale Wut vieler Menschen zu verstehen. „Es ist kein Populismus, es ist ein populistisches Gefühl, das seine Gründe hat. Wir müssen darauf reagieren, in Frankreich und anderswo. Wir müssen bei unseren Handelsabkommen und dem Schutz unserer Grenzen weniger naiv sein."

Die Erfolge des Vereinigten Königreichs bei der Corona-Impfkampagne seien jedoch nicht auf die Abspaltung von der EU zurückzuführen. „Nein, es liegt nicht am Brexit, da Gesundheit keine EU-Kompetenz ist. Die EU hat gut daran getan, eine gemeinsame Antwort auf die Pandemie und die Beschaffung von Impfstoffen zu finden.“

Europaparlament bestätigt Brexit-Handelspakt Das EU-Parlament hat grünes Licht für das Handelsabkommen mit Großbritannien gegeben.

Barnier würdigte den Zusammenhalt bei den mehrjährigen Brexit-Verhandlungen: „Vielleicht zum ersten Mal bei einer Verhandlung dieser Größenordnung sprach die Kommission mit allen 27 Ländern gleichzeitig über deren Vertreter zu jedem Thema. So entstand ein Vertrauensverhältnis zu den anderen Staats- und Regierungschefs, einschließlich Premierminister Xavier Bettel, bei Themen wie Finanzdienstleistungen oder dem Erhalt des Binnenmarktes, die für Ihr Land wichtig sind.“

Das Interview ist im Magazin der „Luxembourg Times“ erschienen, das ab sofort landesweit an den Kiosken erhältlich ist.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.