Die Brexit-Verhandlungen gehen in die Endphase, in den kommenden Tagen wird eine Einigung zwischen London und Brüssel erwartet. Aber egal, wie die Gespräche ausfallen, Großbritannien muss sich auf Probleme am 1. Januar vorbereiten.

Brexit: Auf der Zielgeraden

Von LW-Korrespondent Peter Stäuber (London) Die Brexit-Anhänger lassen sich ihren Enthusiasmus nicht nehmen ...