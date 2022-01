In Deutschland kam es zu etlichen schweren Unfällen in der Silvesternacht. In Frankreich brannten - mal wieder - Autos.

Silvester-Bilanz im Ausland

Brennende Autos in Frankreich, ein Toter in Deutschland

In Deutschland kam es zu etlichen schweren Unfällen in der Silvesternacht. In Frankreich brannten - mal wieder - Autos. In beiden Ländern spricht die Bilanz aber von einer ruhigeren Nacht.

(dpa) - Randalierer haben in der Silvesternacht in Frankreich Hunderte Autos in Brand gesetzt. Im Vergleich zu früheren Jahren sei die Gewalt rund um den Jahreswechsel aber zurückgegangen - auch gegenüber Sicherheitskräften, erklärte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Samstag. 874 Autos seien ausgebrannt, hieß es - knapp 450 weniger als noch zum Jahreswechsel 2019/2020. 441 Personen wurden vorläufig festgenommen.

In Straßburg, wo es an Silvester vor zwei Jahren zu besonders heftigen Ausschreitungen gekommen war, brannten ebenfalls erneut Autos. Mindestens zwei Polizisten wurden leicht verletzt, als Angreifer mit Feuerwerkskörpern auf sie schossen.

Laut einer Untersuchung des französischen Meinungsforschungsinstituts IFOP gehören brennende Fahrzeuge in Frankreich seit Beginn der 1990er Jahre zu Silvester dazu. Vor allem in ärmeren Stadtvierteln zündeten Menschen demnach Autos an, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Mal gehe es um persönliche Abrechnungen, mal darum, Unmut mit der politischen Führung auszudrücken, mal um Versicherungsbetrug.

Laut Innenministerium wachten an diesem Jahreswechsel mehr als 95.000 Polizisten und Gendarmen über die Einhaltung der Corona-Regeln, die wegen der rapide steigenden Infektionszahlen und der Ausbreitung der Omikron-Variante des Virus verhängt worden waren. So galt in Paris und in weiten Teilen des Landes ein Alkoholverbot auf den Straßen. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern war fast landesweit vor Silvester verboten.

Tote, mehrere Schwerverletzte durch Feuerwerk

Deutschland ist wegen der Corona-Pandemie wieder ungewohnt beschaulich ins neue Jahr gestartet. Einige größere Feierlichkeiten gab es bei frühlingshaften Temperaturen aber trotzdem, auch etliche schwere Unfälle mit Feuerwerkskörpern ereigneten sich. Das Hantieren mit vermutlich selbstgebauten Böllern kostete einen Mann in Hennef bei Bonn das Leben.

Zahlreiche Böller waren zu hören und Raketen zu sehen, obwohl in Deutschland vor dem Jahreswechsel kein Feuerwerk verkauft werden durfte, um Rettungsdienste und Krankenhäuser nicht durch Verletzte weiter zu belasten.

Der tödliche Böller-Unfall in Hennef ereignete sich laut Polizei bei einer privaten Silvesterfeier von zehn Leuten. Kurz nach Mitternacht habe es einen sehr lauten Knall gegeben, zwei Männer hätten schwer verletzt am Boden gelegen. Für einen 37-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, ein 39-Jähriger kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Ein 23-Jähriger Österreicher kam südwestlich von Wien bei der Explosion einer Kugelbombe ums Leben.

Bereits am Silvestertag war bei einer Silvesterknallerei ein zwölfjähriger Junge in den Niederlanden ums Leben gekommen. Ein weiterer Junge erlitt unweit von Enschede schwere Verletzungen. Die Kinder hatten nicht selbst mit Feuerwerkskörpern hantiert, sondern zugeschaut, wie ein Mann Magnesiumpulver zur Explosion brachte. Der Mann wurde festgenommen.



In Leipzig wurde ein Mann beim Zünden eines vermutlich ebenfalls selbstgebauten Böllers lebensbedrohlich verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Im Osten von Berlin wurden gleich zwölf Menschen bei der Explosion von illegalem Feuerwerk verletzt. Der jüngste Verletzte ist laut Feuerwehr ein elfjähriger Junge. Im Berliner Unfallkrankenhaus wurden unter anderem fünf „Bölleropfer mit Verbrennungen und Handverletzungen operativ versorgt“. Zwei Menschen würden behandelt, die sich Körperteile abgesprengt hätten, sagte eine Sprecherin.

Ein drei Jahre altes Mädchen wurde in Forchheim in Oberfranken beim Silvesterfeuerwerk verletzt. Es erlitt leichte Verbrennungen an der Hand. Den Vater erwartet laut Polizei eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Mindestens zwei Menschen wurden in Hamburg beim Abbrennen von Feuerwerk schwer verletzt. In einem Fall explodierte nach Angaben der Polizei ein Böller in einer selbstgebastelten Abschussvorrichtung und verletzte einen 50-jährigen Mann schwer im Gesicht, er schwebe in Lebensgefahr. Trotz eines Ansammlungsverbots waren nach Worten der Beamten Tausende Menschen in der City unterwegs.

Bei der Explosion einer Gasflasche während einer Silvesterfeier in Melle (Niedersachsen) wurden mehrere Menschen verletzt, ein 18-Jähriger erlitt Verbrennungen.

Im Landkreis Bayreuth erlitt ein 25-Jähriger eine schwere Augenverletzung, als mehrere Geschosse einer Feuerwerkbatterie in seinem Gesicht landeten. Er kam in eine Spezialklinik.

In Eichstätt verletzte sich ein 24 Jahre alter Mann beim Zünden eines Böllers schwer. Durch die Explosion sei ihm ein Finger der linken Hand komplett abgetrennt worden, hieß es bei der Polizei.

In Stuttgart kam es gegen Mitternacht beim zentralen Schlossplatz zu Auseinandersetzungen. Einige aggressive Partygänger hätten die Beamten bedrängt und mit Böllern beworfen - die Polizei ging nach eigenen Angaben mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die Menge vor. Mit einer Schreckschusswaffe schoss ein Mann in Wörth (Rheinland-Pfalz) auf Polizisten, zwei Beamte wurden leicht verletzt.

