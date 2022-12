Der Kampf gegen den Klimawandel soll oben auf der Agenda von Lula da Silva stehen. Umwelt-Ikone Marina Silva könnte Umweltministerin werden.

Personalfragen spalten bereits

Brasilien zittert vor dem Machtwechsel zu Neujahr

Von Klaus Ehringfeld (Mexiko-Stadt)

Die Weihnachtspause war in der brasilianischen Politik dieses Jahr noch ein bisschen kürzer als sonst. Schließlich steht in wenigen Tagen ein ausgesprochen wichtiger Termin auf der politischen Agenda.

Zum neuen Jahr übernimmt der Linkspolitiker und zweimalige Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva Lula wieder die Zügel in der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas. Und noch immer ist knapp die Hälfte der Brasilianerinnen und Brasilianer davon überzeugt, dass der 77-Jährige die Präsidentschaft Ende Oktober nur durch Betrug errungen hat und nicht in den Präsidentensitz Palácio do Planalto in Brasilia gehört, sondern in den Knast. In der Folge belagern radikale Anhänger des scheidenden rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro an manchen Orten die Kasernen und fordern ein Eingreifen des Militärs, um den Machtwechsel zu Neujahr zu verhindern.

Selten war der südamerikanische Riesenstaat so gespalten wie heute. Lula übernimmt ein Land, in dem sich der politische Streit längst grabentief und unversöhnlich in die Gesellschaft gefressen und Familien und Freundschaften gespalten hat. Neben den vielen schweren politischen und wirtschaftlichen Aufgaben nach vier Jahren Bolsonaro steht Lula auch vor der Herausforderung, Brasilien zu einen.

Insofern gilt auch sein Augenmerk zuallererst, einen reibungslosen Machtwechsel ohne Ausschreitungen zu garantieren. Heiligabend nahm die brasilianische Polizei einen Anhänger von Bolsonaro fest, weil er versucht hatte, einen Tanklaster in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt Brasilia in die Luft zu sprengen.

Brasilien, fünftgrößtes Land der Welt, ist einfach zu wichtig, um langfristig in die Hände eines unberechenbaren und rechtsradikalen Parias zu fallen.

Widerstand gegen neue Besetzung im Umweltministerium

Die Rückkehr zu einer vollständigen Demokratie mit einem Präsidenten, der verlässlich, rational und verantwortungsbewusst handelt, begrüßt nicht nur etwas mehr als die Hälfte der brasilianischen Bevölkerung, sondern die alte Normalität wird auch im Ausland mit großer Erleichterung wahrgenommen. Brasilien, fünftgrößtes Land der Welt, ist einfach zu wichtig, um langfristig in die Hände eines unberechenbaren und rechtsradikalen Parias zu fallen.

Eine der nach außen sichtbarsten Veränderungen wird in der neuen Umweltpolitik liegen. Brasilien, das zwei Drittel des Amazonas-Urwaldes beherbergt, will wieder ein globaler Player im Klimaschutz werden. Dazu wird die brasilianische Umweltikone Marina Silva vermutlich neue Ressortchefin im Umweltministerium werden. Schon bis Weihnachten waren 21 der insgesamt 37 Ministeriumsführungen verteilt. Als eines der letzten sollte das hochsensible Umweltressort Silva zugeschlagen werden.

Die kämpferische 64-Jährige hatte sehr früh schon klargemacht, dass sie sich mit keinem anderen Ministerium oder keinem Posten als Chefin einer der vielen Umweltbehörden zufrieden geben würde. Dabei musste Lula Widerstände bei den Konservativen, den Unternehmern und auch vielen seiner Verbündeten überwinden. Denn Marina Silva, bereits früher eine Zeitlang Umweltministerin, gilt als kompromisslos, engagiert und sehr radikal in ihren klimaschützenden Maßnahmen. Auch in Lulas linkem Lager gibt es genügend Anhänger einer weiteren, aber gezügelten wirtschaftlichen Ausbeutung des Amazonas-Urwaldes. Das ist etwas, das mit Marina Silva kaum zu machen ist.

Unter Bolsonaro nahm die Zerstörung des Amazonas dramatische Ausmaße an und erreichte ein 15-Jahres-Hoch. Das brasilianische Institut für Weltraumforschung (INPE) hat errechnet, dass die Zahl der zerstörten Waldflächen in den ersten drei Jahren seiner Amtszeit um 73 Prozent zugenommen hat - für 2022 gibt es noch keine konsolidierten Daten.

Auch während Lulas ersten beiden Amtszeiten zwischen 2003 und 2011 wurde der Amazonas abgeholzt. Aber der Linkspräsident dämmte laut INPE die Entwaldung in seiner Zeit um 70 Prozent ein. Dabei war er aber stets ein großer Freund von Megaprojekten im Amazonas wie dem Wasserkraftwerk Belo Monte.

Lula Null-Abholzung-Versprechen bleibt vorerst ein Wunschtraum

Aber Lula 2.0 ist gewachsen am Thema und gesteht dem Umweltschutz nun absolute Priorität zu. Er ist heute ein großes Versprechen für den globalen Umweltschutz. Denn im Kampf für das in Paris vereinbarte 1,5-Grad-Ziel kommt dem größten Land Lateinamerikas eine zentrale Rolle zu. Der Regenwald ist die grüne Lunge der Welt, der anderthalb Mal die Fläche der Europäischen Union umfasst. Er ist so für ein stabiles Weltklima entscheidend wichtig. Ein gesunder Regenwald bindet Kohlenstoffdioxid (CO₂) in der Luft, das für die Erderwärmung verantwortlich ist. Abgeholzte Wälder sind hingegen große Quelle für Treibhausemissionen.

Mit einem dem Umweltschutz verpflichteten Brasilien ist es nach Experteneinschätzung möglich, den „Tipping-Point“ nach hinten zu verschieben oder ganz zu verhindern. Ab diesem Kipppunkt nimmt der Urwald durch weitere Abholzung unwiederbringlichen Schaden.

Aber Lulas Null-Abholzung-Versprechen werde vorerst ein Wunschtraum bleiben, fürchtet Marcio Astrini, Generalsekretär der Klimabeobachtungsstelle „Observatório do Clima“. „Die Entwaldung wird im kommenden Jahr noch hoch sein.“ Denn es sei fast unmöglich, die Zerstörung in einem von Kriminellen und Milizen beherrschten Amazonasgebiet aufzuhalten. Aber schon eine deutliche Reduzierung des aktuellen Raubbaus wäre ein Gewinn.

Wir werden einmal mehr beweisen, dass es möglich ist, Wohlstand zu schaffen, ohne die Umwelt zu zerstören Lula da Silva, designierter Präsident Brasiliens

Zudem muss die neue Regierung wieder aufbauen, was die aktuelle Administration zerstört hat. Die Überwachungs- und Kontrollinstitutionen wie INPE und die Umweltbehörden IBAMA und das Chico-Mendes-Institut für Biodiversitätserhalt (ICMBio) müssen gestärkt werden. Die beiden Einrichtungen wurden ebenso wie die Ureinwohnerbehörde FUNAI mit massiven Haushaltskürzungen und Entlassungen von Fachleuten und Experten systematisch demontiert.

Hier will der Linkspolitiker im Januar unmittelbar ansetzen. „Wir werden die Überwachung des Amazonasgebiets wieder aufnehmen und gegen alle illegalen Aktivitäten vorgehen - ob es sich nun um das Goldschürfen, den Bergbau, den Holzeinschlag oder die unrechtmäßige Nutzung von Ackerland und Viehzucht handelt“, verspricht er. „Wir werden einmal mehr beweisen, dass es möglich ist, Wohlstand zu schaffen, ohne die Umwelt zu zerstören“, unterstrich Lula.

