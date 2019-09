Hunderte Menschen starben im Januar bei einem Dammbruch in Brasilien. Nun ist eines der führenden Bergbauunternehmen der Welt erstmals zu hohen Entschädigungssummen verurteilt worden.

Brasilien: Millionenentschädigung für Hinterbliebene nach Dammbruch

(AFP) Acht Monate nach dem verheerenden Dammbruch in Brasilien mit Hunderten Toten ist eines der führenden Bergbauunternehmen der Welt erstmals zu hohen Entschädigungssummen für Hinterbliebene verurteilt worden. Der Konzern Vale muss nach einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil einer Familie, die drei Mitglieder bei dem Grubenunglück in Brumadinho verloren hat, 11,875 Millionen Reais (etwa 2,58 Millionen Euro) zahlen. Die Entschädigungssumme für die Familie, die zwei Brüder und eine schwangere Frau verloren hatte, müsse aber noch nicht gezahlt werden, da der Konzern noch Berufung einlegen könne, so ein Sprecher des Staatsgerichtshofs von Minas Gerais. Es laufen weitere Klagen von Angehörigen gegen den Großkonzern.

Im Juli wurde Vale verurteilt, für alle durch die Brumadinho-Katastrophe verursachten Schäden aufzukommen, obwohl der Betrag noch nicht feststeht. Am 25. Januar war der Damm an der Mine Córrego do Feijão des brasilianischen Bergbaukonzerns Vale gebrochen. Eine Schlammlawine rollte über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen nahe der Ortschaft Brumadinho im Bundesstaat Minas Gerais hinweg, sie begrub Menschen, Häuser und Tiere unter sich. Insgesamt ergossen sich rund zwölf Millionen Kubikmeter Schlamm auf eine Fläche von etwa 290 Hektar - das entspricht gut 400 Fußballfeldern.





