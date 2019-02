In der brasilianischen Grenzstadt Pacaraima ist der erste von zwei Lastwagen mit Hilfsgütern für Venezuela eingetroffen. Laut Nachrichtenportal G1 transportieren die Fahrzeuge rund sieben Tonnen Lebensmittel und Medikamente.

Brasilianische Hilfsgüter an Grenze zu Venezuela eingetroffen

In der brasilianischen Grenzstadt Pacaraima ist der erste von zwei Lastwagen mit Hilfsgütern für Venezuela eingetroffen. Wie das Nachrichtenportal G1 am Samstag berichtete, transportieren die beiden Fahrzeuge mit venezolanischen Kennzeichen rund sieben Tonnen Lebensmittel und Medikamente.

(dpa) - Venezuelas Regierung hat die Grenze zu Brasilien geschlossen, um die Einfuhr von Hilfsgütern zu verhindern. Brasilien hat trotzdem 200 Tonnen Hilfsgüter für Venezuela bereitgestellt. Brasiliens Außenminister Ernesto Araújo erklärte am Samstag auf einer Pressekonferenz in Pacaraima, dass die Hilfsgüter nicht auf brasilianischer Seite stationiert, sondern in Venezuela ausgeliefert werden sollen.

An der geschlossenen Grenze zu Brasilien kam es am Freitag auf venezolanischer Seite zu einem schweren Zusammenstoß von Sicherheitskräften mit indigenen Bewohnern, die üblicherweise auf der anderen Seite der Grenze in Brasilien Lebensmittel einkaufen. Zwei Demonstranten seien in der Ortschaft San Francisco de Yuruaní getötet worden, erklärte der venezolanische Oppositionsabgeordnete Américo De Grazia. Elf weitere Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser auf der brasilianischen Seite eingeliefert, wie das Gesundheitsministerium von Roraima weiter mitteilte.

Staatschef Maduro will Einfuhr verhindern



Im Machtkampf in Venezuela hat Interimspräsident Juan Guaidó mit internationaler Unterstützung zu einer massiven Lieferung von Hilfsgütern aufgerufen. Die Hilfe soll am Samstag über die Grenzen von Kolumbien und Brasilien sowie über See von Curaçao aus eingeführt werden. Staatschef Nicolás Maduro hat die Grenzen geschlossen, um die Einfuhr zu verhindern. Deshalb herrscht in Venezuela eine schwere Lebensmittelnot. Die Regierung gibt an, Guaidó versuche mit den Hilfslieferungen eine ausländische militärische Intervention und den Sturz von Präsident Nicolás Maduro vorzubereiten.