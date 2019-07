Mindestens 20 Todesopfer und doppelt so viele Verletzte, so die Bilanz eines Brandanschlags in Kyoto. Ein Tatverdächtiger wurde verhaftet.

International 8

Brandstiftung in japanischem Filmstudio

Mindestens 20 Todesopfer und doppelt so viele Verletzte, so die Bilanz eines Brandanschlags in Kyoto. Ein Tatverdächtiger wurde verhaftet.

(dpa) - Nach dem Brand in einem Filmstudio in der japanischen Touristenhochburg Kyoto ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Mehr als 20 Menschen seien ums Leben gekommen, fast 40 weitere verletzt worden, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Zuvor waren mindestens 13 Tote vermeldet worden.

8 Das Gebäude brannte fast vollständig aus. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Das Gebäude brannte fast vollständig aus. Foto: AFP Das Gebäude brannte fast vollständig aus. Foto: AFP Das Gebäude brannte fast vollständig aus. Foto: AFP Das Gebäude brannte fast vollständig aus. Foto: AFP Das Gebäude brannte fast vollständig aus. Foto: AFP Das Gebäude brannte fast vollständig aus. Foto: AFP Das Gebäude brannte fast vollständig aus. Foto: AFP Das Gebäude brannte fast vollständig aus. Foto: AFP

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein 41-Jähriger, der sich unter den Verletzten befand, soll die Tat gestanden haben. Der mutmaßliche Täter soll demnach eine brennbare Flüssigkeit am Morgen (Ortszeit) an dem Gebäude versprüht und darauf das Feuer gelegt haben. Dabei schrie er laut Augenzeugen: „Sterbt!“ Sein Motiv war zunächst unklar.