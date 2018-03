Auf einem Parkplatz des umstrittenen Atommeilers in Tihange (B) sind am Donnerstagmorgen mehrere Autos in Brand geraten. Ein Gebäude soll evakuiert worden sein.

Brand in der Atomzentrale Tihange

(mth) - Auf einem Parkplatz des umstrittenen Atommeiler im belgischen Tihange ist am Donnerstagmorgen eine Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr stehen "zwischen zehn und fünfzehn" Autos in Brand. Fotos, die im Netz kursieren, zeigen schwarze Rauchwolken über dem Werksgelände.

Belgische Medien berichten, dass ein Gebäude auf dem Werksgelände evakuiert worden sei. Sie Löscharbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Der nukleare Bereich der Atomzentrale ist nicht betroffen, wie es heißt. Der Parkplatz liegt in der Nähe, aber außerhalb der Produktionszone.

Das nur rund 80 Kilometer von der luxemburgischen Grenze entfernte Kraftwerk steht wegen wiederholter Pannen international in der Kritik. Sorge bereiten vor allem Tausende Mikrorisse an Meiler 2. Tihange 1 wurde wegen eines technischen Problems im Oktober vorübergehend vom Netz genommen. Diesmal ist Block 3 betroffen. Die belgische Regierung hält die gesamte Anlage für sicher.



Mehr Informationen in Kürze.