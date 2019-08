Ein Spanier tritt am 1. November die Nachfolge von Federica Mogherini als EU-Außenbeaftragter an.

Borrell offiziell zum künftigen Chefdiplomaten ernannt

(dpa) - Die EU-Staaten haben den Spanier Josep Borrell offiziell zum Nachfolger der Ende Oktober aus dem Amt scheidenden EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini ernannt. Nach der Zustimmung der designierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 26. Juli habe der Rat der Mitgliedstaaten den entsprechenden Beschluss gefasst, teilte ein Sprecher am Montag in Brüssel mit. Borrells Mandat werde bis zum 31. Oktober 2024 laufen.



Der Sozialist Borrell ist derzeit noch Außenminister im Kabinett des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez. Zuvor war der 72 Jahre alte Wirtschaftswissenschaftler unter anderem Präsident des EU-Parlaments (2004-2007) und Präsident des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz (2010-2012).

Damit Borrell seinen neuen Posten zum 1. November antreten kann, muss das Europaparlament noch der gesamten künftigen EU-Kommission zustimmen. Sie wird neben von der Leyen und dem Spanier aus 26 weiteren Kommissarinnen und Kommissaren bestehen. Dass Borrell neuer EU-Chefdiplomat werden soll, hatten die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten Anfang Juli bei einem Sondergipfel zur Besetzung von Spitzenposten entschieden.