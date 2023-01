Für den neuen deutschen Verteidigungsminister gibt es nicht eine Minute Schonzeit - schon am ersten Tag steckt er mitten im Kriegskonflikt.

International 3 Min.

Deutschland und Ukraine

Boris Pistorius wird gleich mit der Panzerfrage konfrontiert

Für den neuen deutschen Verteidigungsminister gibt es nicht eine Minute Schonzeit - schon am ersten Tag steckt er mitten im Kriegskonflikt.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

Der Minister lächelt. Und sagt, er sei „very glad, pleased and honoured“. Die doppelte Freude und das Geehrtsein gelten Lloyd Austin, Amtskollege aus den USA seit noch nicht einmal drei Stunden. Denn so lange erst ist Boris Pistorius Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland. Sein offizieller Tag hat morgens um acht begonnen, jetzt ist es sieben Minuten vor elf - und dazwischen hat Pistorius einen Terminmarathon absolviert: Ernennung durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue, Vereidigung durch die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas im Reichstagsgebäude, Telefonat mit seinem französischen Kollegen Sébastien Lecornu im Auto, Amtsübernahme samt militärischer Kurzehrung vor dem Bendlerblock. Und nun also Austin. Und: die Panzerfrage.

Wohin rollt der Leopard? Polen setzt Deutschland bei der Kampfpanzer-Frage unter Druck - und entlarvt damit, wie uneins die Ampel-Koalition immer noch ist.

Im Bundestag wird gerade, parallel, ein Antrag von CDU und CSU debattiert, mit dem Titel „Ukraine durch die Lieferung von Kampfpanzern unterstützen“. Die Union fordert, zum einen Polens und Finnlands Zusagen, der Ukraine Leopard 2 zu liefern, nicht zu blockieren. Und zum anderen, dass Deutschland selbst Leoparden liefert: mindestens vom älteren Modell 1, das rasch verfügbar ist, besser auch, so schnell wie möglich, das neuere Modell 2.

Boris Pistorius (rechts) konnte bereits an seinem ersten Tag im Amt den US-Kollegen Lloyd Austin in Berlin begrüßen. Foto: AFP

Aber der Kanzler zögert. Trotz aller Erwartungen, trotz einer Resolution des Europäischen Parlaments, hat Olaf Scholz am Mittwochnachmittag in Davos, beim Weltwirtschaftstreffen, eine Rede gehalten, in der er zwar, ganz am Anfang und relativ kurz, wieder einmal Deutschlands Unterstützung für die Ukraine als groß gepriesen und sie für unbefristet erklärt hat - das Wort Panzer aber nicht einmal ausgesprochen. Und auch eine sehr bohrende Frage nach der „deutschen Zögerlichkeit“ ist unbeantwortet geblieben.

Dissens mit Washington

Dafür heißt es dann ab Mittwochabend, Scholz sei grundsätzlich bereit - aber nur, wenn die USA im Gegenzug ihren Abrams-Panzer liefere. So habe er das US-Präsident Joe Biden gesagt, in einem Telefonat über den Fortgang der Hilfe für die Ukraine, das Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstagabend so zusammengefasst hatte: „Beide stimmten überein, dass diese Unterstützung wirksam, nachhaltig und eng abgestimmt erfolgen müsse.“

Die Versorgung mit westlichen Panzern muss die Versorgung mit russischen Panzern überholen. Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Am Donnerstagmorgen aber wird klar: Die USA lehnen das Abrams-Junktim ab. Austin, der Verteidigungsminister, wird zitiert mit den Worten, man wolle den Ukrainern keine Waffen liefern, „die sie nicht reparieren können, die sie nicht unterhalten können und die sie sich langfristig nicht leisten können, weil das nicht hilfreich ist“.

Im Bundestag fordert CDU-Verteidigungsexperte Johann Wadephul „grünes Licht“ für die Kampfpanzer, weil die „russische Frühjahrsoffensive bevorsteht“. Denn: „Allein an Deutschland scheitert es.“ So sei man „der Bremsklotz und nicht der Beschleuniger“, findet die größte Fraktion der Opposition.

Blick auf Ramstein

Und sieht sich bald an der Seite der Grünen, die ja, wie die FDP, mit Scholzens SPD regieren. „Es gibt“, befindet die grüne Wehrexpertin Agniezka Brugger, „keine überzeugenden Gründe, die Leopard-Panzer im europäischen Verbund nicht zu liefern.“ Die Union applaudiert heftig, die SPD eher nicht.

Für die hat allerdings zuvor Dietmar Nietan für „morgen substanzielle Beschlüsse in Ramstein“ angekündigt. Das klinge, mutmaßt die Union, als sei da schon etwas beschlossen. Falls das so sein sollte - dann verraten Austin und Pistorius nichts davon. Man werde sich heute, sagt der Amerikaner, „bilateral“ auf das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe vorbereiten, wo dann zu besprechen sei, „wie und was wir noch an Unterstützung leisten können“. Auch hier fällt das Wort Panzer nicht.

Boris Pistorius, ein Minister im allerallerletzten Moment Olaf Scholz schickt den niedersächsischen Landespolitiker Boris Pistorius ins Verteidigungsressort - eine Überraschung auch für ihn selbst.

Im Bundestag, zeitgleich, noch und noch. Und spätestens Ralf Stegner, der linke Sozialdemokrat, offenbart das Dilemma der Ampelkoalition und ihres Kanzlers. Er zürnt über „die Fixierung auf den militärischen Aspekt“ - und schiebt hinterher: „Irgendwann diskutieren wir wahrscheinlich über Kampftruppen.“

Am Vortag, in Davos, hat Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Scholz’ Rede zu mehr Tempo gedrängt: „Die Versorgung mit westlichen Panzern muss die Versorgung mit russischen Panzern überholen.“ In Berlin gibt es am Donnerstag keine Antwort darauf.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.