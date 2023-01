Olaf Scholz schickt den niedersächsischen Landespolitiker Boris Pistorius ins Verteidigungsressort - eine Überraschung auch für ihn selbst.

Lambrecht-Nachfolger

Boris Pistorius, ein Minister im allerallerletzten Moment

Olaf Scholz schickt den niedersächsischen Landespolitiker Boris Pistorius ins Verteidigungsressort - eine Überraschung auch für ihn selbst.

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

24 Stunden, fast minutengenau, sind voll, seit Deutschland sich fragt, wer wohl künftig das Verteidigungsministerium führt - und wenn nicht Krieg wäre in Europa, müsste man schreiben: Da schlägt in Berlin-Regierungsviertel die Bombe ein. Der Kanzler ist in Mainz und kann es, wieder einmal, nicht verhindern, dass die Dinge nicht den von ihm ausgetüftelten Gang gehen. Erst meldet es der „Spiegel“, dann die „ARD“ und dann immer mehr Medien: Boris Pistorius wird’s.

Jenseits von Hannover und außerhalb der Hauptstadt beginnt jetzt das große Fragen: Boris Wer? Dabei ist der künftige Chef von Bonner Hardthöhe und Berliner Bendlerblock schon ein Jahrzehnt lang Minister. Aber halt in Niedersachsen - das zwar, einerseits, eines der großen Bundesländer ist, anderseits aber sein durchaus vorhandenes Selbstbewusstsein nicht so demonstrativ zur Schau trägt wie Bayern, NRW oder Baden-Württemberg. Für Pistorius gilt das auch.

Wenn man eins und eins zusammenzählen kann, das hilft bei der Bundeswehr sehr! Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses

Mit ihm hat im Regierungsviertel niemand gerechnet. Sein Kurzsteckbrief: gerade noch 62, Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann - was Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, sehr rasch sehr wohlwollend kommentiert: „Wenn man eins und eins zusammenzählen kann, das hilft bei der Bundeswehr sehr!“ - und Jurastudium mit beiden Staatsexamina, seit 46 Jahren Sozialdemokrat und seit zehn Innenminister in sämtlichen Kabinetten von Stephan Weil.

Klüngel nicht nur in Köln

Außerdem hat Pistorius zwei Töchter und war, nach dem Krebstod seiner Frau, sechs Jahre lang liiert mit Doris Schröder-Köpf, der vierten Ex-Gattin von Altbundeskanzler Gerhard Schröder, inzwischen selbst für die SPD im Landtag. Übelwollende haben diese Beziehung gern als Beleg genommen dafür, dass es Klüngel nicht nur in Köln gebe, sondern auch in der Niedersachsen-SPD.

Sicher ist, dass Niedersachsen eine Macht ist in der SPD. Hubertus Heil, der Arbeitsminister, Lars Klingbeil, der Co-Parteichef, Siemtje Möller, die Staatssekretärin im Verteidigungsressort: alle Niedersachsen. Und nun also Pistorius. Dem schon länger Lust auf Berlin nachgesagt wird.

Mit Olaf Scholz teilt er die Geburtsstadt Osnabrück und die Verortung in der Partei: konservativ sozialdemokratisch. Was den Kanzler und seinen Retter aus der Verteidigungsnot aber fundamental unterscheidet: Pistorius kann Kommunikation. Bislang in allen Lagen - und in allen Tonlagen auch. Er ist nahbar, egal für wen; er haut aber auch mit der verbalen Faust auf den Tisch, wenn es ihm geboten scheint. Mit politischen Gegnern streitet er ambitioniert, auch bissig, nie aber ohne Respekt. Horst Seehofer beispielsweise könnte aus seiner Zeit als Bundesinnenminister davon die sprichwörtlichen Arien singen.

Geschlechterparität gebrochen

Und ebenfalls anders als Scholz agiert Pistorius lieber nicht aus der Defensive. Am Dienstag fährt er dem Kanzler gleich zweimal in die Parade. Weil Scholz in Brandenburg zwanzig Minuten zu spät vor die Mikros tritt, Pistorius in Hannover aber pünktlich ist, platzt die Regierungshierarchie: Der Ernannte spricht zeitgleich mit dem Ernennenden. Und verrät auch noch, dass der Kanzler ihn erst „gestern“ angerufen hat - und er davon „überrascht“ war. Dabei redet inzwischen das ganze Regierungsviertel darüber, dass Scholz bereits seit dem 3. Januar von Christine Lambrechts Rücktrittsentschluss wusste.

Mit Olaf Scholz teilt er die Geburtstadt Osnabrück und die Verortung in der Partei: konservativ sozialdemokratisch.

Scholz wiederum nennt Pistorius „Freund“ - obwohl die beiden nie eng gewesen sind miteinander - und „guter Politiker“ und prophezeit: „Die Soldatinnen und Soldaten werden ihn mögen.“ Der künftige Minister verspricht der Truppe „enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ und dass er sich, „wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde“. Es klingt wie eine Analyse der Versäumnisse seiner Vorgängerin.

Die seines neuen Chefs hat Pistorius, wohl eher unabsichtlich, enttarnt. Scholz, der so gerne erzählt, wie er immer alles längst weiß und plant, steht da als einer, der es in zwei langen Wochen nicht geschafft hat, einen Wechsel im aktuell wichtigsten Ressort zu organisieren. Und unter dem mindestens zwei seiner Genossen nicht Minister sein wollen. Da fällt das gebrochene Versprechen der Parität im Kabinett schon fast nicht mehr ins Gewicht.

