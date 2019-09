Die Entscheidung zur Zwangspause des britischen Parlaments macht die weitere Entwicklung noch unübersichtlicher.

Boris Johnson will Gerichtsurteil respektieren

Die Entscheidung zur Zwangspause des britischen Parlaments macht die weitere Entwicklung noch unübersichtlicher, als sie es bereits war.

(dpa) - Der britische Premierminister Boris Johnson will das Urteil des obersten Gerichts zur Zwangspause des Parlaments respektieren. Das sagte Johnson am Dienstag dem britischen Sender Sky News am Rande der UN-Vollversammlung in New York.

„Ich widerspreche dieser Entscheidung des Supreme Courts nachhaltig“, sagte Johnson. Er habe aber den „größten Respekt für unsere Gerichtsbarkeit“. Es gebe aber eine Menge Leute, die den EU-Austritt verhindern wollten, fügte Johnson hinzu.

Großbritannien: Parlament tritt Mittwoch wieder zusammen Vernichtende Niederlage für Premier Boris Johnson: Das oberste britische Gericht attestiert dem Regierungschef, mit der Zwangspause für das Parlament gegen die Verfassung verstoßen zu haben.

Der britische Supreme Court hatte am Vormittag einstimmig die von Johnson auferlegte Zwangspause des Parlaments für unrechtmäßig erklärt. Die Abgeordneten sollen nun bereits am Mittwoch wieder zusammentreten.

Die Pause hatte in der Nacht zum 10. September begonnen und sollte eigentlich bis zum 14. Oktober dauern. Ende Oktober soll das Land bereits aus der Europäischen Union austreten.

Johnson droht mit einem ungeregelten Ausscheiden, sollte sich Brüssel nicht auf seine Forderungen nach Änderungen am Austrittsabkommen einlassen. Allerdings hatte das Parlament Anfang September ein Gesetz verabschiedet, das den Premier zum Beantragen einer Verlängerung der Brexit-Frist verpflichtet, sollte nicht rechtzeitig ein Abkommen ratifiziert sein.

Wie Johnson das Gesetz umgehen will, sagte er nicht. Auch diese Frage könnte wieder vor Gericht landen.