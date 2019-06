Der konservative Abgeordnete Boris Johnson hat die besten Karten auf die Nachfolge von Theresa May. Am Donnerstag baute er seinen Vorsprung im parteiinternen Kandidatenrennen weiter aus.

Boris Johnson rückt der Downing Street immer näher

(dpa/jt) - Die Abgeordneten der britischen Konservativen haben am Donnerstag in einer vierten Wahlrunde um das Amt des Parteichefs und Premierministers erneut mehrheitlich für Boris Johnson gestimmt. Der frühere Außenminister und Brexit-Befürworter Johnson hält nun bei 50 Prozent Zustimmung. Noch im Rennen für den zweiten Platz neben Johnson (157 Stimmen) sind Außenminister Jeremy Hunt (59) und Umweltminister Michael Gove (61). Innenminister Sajid Javid (34 Stimmen) flog raus.

Nun dürfte sich bei einer fünften Runde am Abend entscheiden, wer gegen Boris Johnson in eine Stichwahl gehen wird: Gove oder Hunt. Das Ergebnis der fünften Runde soll um 19 Uhr vorliegen. Wer Ende Juli zum Parteichef und damit Premierminister gekürt wird, sollen dann die rund 160.000 konservativen Parteimitglieder entscheiden. Umfragen zufolge ist Johnson an der Basis unangefochtener Spitzenreiter.

Da waren es nur noch drei: Die Kandidaten um die Nachfolge der britischen Premierministerin May, Boris Johnson (oberere Reihe, v.l.n.r.), Michael Gove, Jeremy Hunt, Rory Stewart, Sajid Javid, (untere Reihe, v.l.n.r.) Esther McVey, Matt Hancock, Andrea Leadsom, Dominic Raab und Mark Harper. Bild: Pa/PA Wire/dpa

Der britische Finanzminister Philip Hammond warnte die Kandidaten unterdessen eindringlich vor einem Brexit ohne Abkommen. Ein ungeregelter EU-Austritt würde die Wirtschaft schädigen sowie Milliarden Pfund Steuergelder kosten und könnte ein Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs auslösen, sagte Hammond laut einem vorab verbreiteten Redetext am Donnerstag in London.



Dies könnte auch dem Labour-Oppositionschef Jeremy Corbyn bei Wahlen den Weg in die Downing Street ebnen, warnte der EU-freundliche Hammond. Die Kandidaten für Theresa Mays Nachfolge als Tory-Chef und damit auch als Premierminister müssten daher einen „Plan B“ vorlegen.

May hatte im britischen Parlament keine Mehrheit für ihr mit Brüssel ausgehandeltes Brexit-Abkommen gefunden. Die Trennung von der Europäischen Union musste daher zweimal verschoben werden. Die Frist für den Austritt wurde inzwischen bis zum 31. Oktober verlängert.

Boris Johnson gilt als kaum besiegbar in der Stichwahl um das Amt des britischen Premiers. Er verspricht, das Land im Handumdrehen aus der Brexit-Sackgasse zu führen. Doch daran gibt es große Zweifel.