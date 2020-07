Boris Johnson: In der Sackgasse

Der britische Premier Boris Johnson ist ein Zocker. Die Rechnung wird sein Volk bezahlen müssen.

Großspurig tritt er meist auf, sein Wahlsieg im Dezember 2019 war überwältigend, sein Stil hat durchaus Unterhaltungswert. Mit dem Brexit will der britische Premier Boris Johnson seine Heimat in eine großartige, unabhängige Zukunft führen. Jetzt sieht es jedoch eher so aus, als habe sich der Blondschopf an mehreren Fronten in eine Sackgasse manövriert.

Ergebnislos ging gestern eine erneute Verhandlungsrunde über ein Handelsabkommen zwischen London und Brüssel zu Ende ...