"Ich bin sofort bei Ihnen": Der britische Premierminister hatte am Mittwochmorgen offenbar keine Lust auf lästige Fragen – und floh bei einem Wahlkampf-Auftritt in einen Kühlraum.

International 1

Boris Johnson flieht vor Reporter in Kühlschrank

"Ich bin sofort bei Ihnen": Der britische Premierminister hatte am Mittwochmorgen offenbar keine Lust auf lästige Fragen – und floh bei einem Wahlkampf-Auftritt in einen Kühlraum.

(dpa) - Der britische Premierminister Boris Johnson ist am letzten Tag des Wahlkampfs auf der Flucht vor einem Reporter in einem begehbaren Kühlschrank verschwunden.

Boris Johnson hides in fridge on live TV while dodging interview on eve of election pic.twitter.com/bpBidNMgnu — The Independent (@Independent) December 11, 2019

Der Regierungschef hatte am Mittwoch Wähler in Leeds in der Grafschaft Yorkshire als Milchmann überrascht. Als Johnson gerade Milch- und Saftflaschen in Kisten mit der Aufschrift „Get Brexit Done“ (Vollzieht den Brexit) auflud, wurde er von einem hartnäckigen Reporter des Fernsehsenders ITV gefragt, ob er nicht an einem Live-Interview teilnehmen wollte. Nach einem kleinen Wortwechsel nahm Johnson Reißaus in den großen Kühlschrank. Johnsons Pressesprecher war fluchend live zu hören.

Was man über die Parlamentswahl in Großbritannien wissen sollte Wie wird gewählt, wer hat Chancen auf einen Sieg und was bedeutet das für den Brexit?

Für Labour-Chef Jeremy Corbyn war der Vorfall am Mittwoch eine Steilvorlage. „Ich bin nicht hierher gekommen, um Milch zu liefern oder mich in einem Kühlschrank zu verstecken“, sagte Corbyn bei einem Wahlkampfauftritt in Middlesbrough im Nordosten Englands. „Ich bin mit einer Botschaft der Hoffnung hierher gekommen.“

Mehr zur Briten-Wahl auf wort.lu/international