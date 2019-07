Der Favorit für das Amt des britischen Premierministers wettert während einer TV-Debatte gegen die "Brüsseler Eurokraten" – und hält dabei einen verschweißten Fisch in die Höhe.

Boris Johnson fischt mit Räucherhering nach Stimmen

(jt/AFP/dpa) - Die zwei Anwärter auf den Posten des britischen Premierministers, Boris Johnson und Jeremy Hunt, kreuzten am Mittwoch erneut bei einer TV-Debatte die Klingen. Während der Frage-Antwort-Runde stellte Boris Johnson erneut sein Talent für eigenwillige Polit-Stunts unter Beweis. Mitten in seiner Rede vor Mitgliedern der konservativen Partei holte der 55-Jährige plötzlich einen in Plastik verpackten Räucherhering (Kipper) unter dem Pult hervor.

Boris Johnson offenbart bei seinem Brexit-Plan Wissenslücken Es gilt so gut wie ausgemacht, dass der frühere Londoner Bürgermeister und Ex-Außenminister am 23. Juli zum Tory-Chef und britischen Premierminister gekürt wird. Können ihm seine Fehltritte noch zum Verhängnis werden?

Mit dem Fisch in der rechten Hand prangerte der Kandidat für den Parteivorsitz der Konservativen die "verheerenden regulatorischen Exzesse" der Europäischen Union an. Der Hering sei auf der Isle of Man hergestellt worden, erklärte Johnson. "Brüsseler Eurokraten" hätten angeordnet, dass dieses Produkt nur noch mit einem Eiskühlkissen verkauft werden dürfe. Dies sei "sinnlos, teuer, umweltschädlich", kritisierte Johnson unter dem Applaus des Publikums. Durch die Vorschrift seien dem Produzenten hohe Kosten entstanden. Davor habe dieser den Fisch während Jahrzehnten auf dem normalen Postweg versendet.

Johnsons "Fi­shing for Com­pli­ments" brachte ihm zahlreiche Schlagzeilen – und damit wohl die gewünschte Wirkung – ein. Die renommierten Zeitungen "The Times" und "The Daily Telegraph" brachten das Foto mit dem Räucherhering auf ihren jeweiligen Titelseiten.



Die Isle of Man, eine 572 Quadratkilometer große Insel in der Irischen See, gehört eigentlich gar nicht zum Vereinigten Königreich, sondern ist Kronbesitz von Queen Elizabeth II. Die Isle of Man ist somit auch nicht Teil der EU, muss jedoch ihre Regelungen anwenden, um Handel mit den EU-Ländern betreiben.

Boris Johnson ist haushoher Favorit auf die Nachfolge von Theresa May. Die etwa 160.000 Mitglieder der Konservativen Partei entscheiden per Briefwahl, wer neuer Premierminister wird. Das Ergebnis wird kommenden Dienstag verkündet. Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Austrittsabkommen. Seinem Konkurrenten Jeremy Hunt, dem derzeitigen Außenminister, werden kaum Chancen eingeräumt.