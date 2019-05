Die Polizei in Brüssel ging am Montag einem Bombenalarm nach. Aus diesem Grund waren der Bahnhof Brüssel-Nord und alle Tunnel in belgischen Hauptstadt mehrere Stunden lang gesperrt.

Bombenwarnung im Bahnhof Brüssel-Nord aufgehoben

Sarah CAMES Die Polizei in Brüssel ging am Montag einem Bombenalarm nach. Aus diesem Grund waren der Bahnhof Brüssel-Nord und alle Tunnel in belgischen Hauptstadt mehrere Stunden lang gesperrt.

Der Bahnhof Brüssel-Nord wurde am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr evakuiert, nachdem ein Bombenalarm eingegangen ist. Eine Sprecherin der belgischen Zuggesellschaft SNCB teilte mit: "Die Polizei bat uns darum, den kompletten Bahnhof Brüssel-Nord zu evakuieren."

"Am frühen Montagnachmittag ist ein Telefonanruf eingegangen, der auf die Präsenz einer Bombe in der Gare du Nord hinwies", so Polizeisprecherin Sarah Frederickx.



Nach einer gründlichen Durchsuchung des Bahnhofs konnte allerdings nichts Verdächtiges gefunden werden, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Kurz vor 16 Uhr fuhren die Züge am Bahnhof Brüssel-Nord wieder wie gewohnt. Trotzdem soll man damit rechnen, dass es noch vereinzelt zu Verspätungen kommen kann.

En raison d'une alerte à la bombe les trains ne s'arrêtent pour l'instant pas en gare de Bruxelles-Nord. Veuillez suivre les ordres des autorités sur place. #SNCB pic.twitter.com/BmcddEtg2M — SNCB (@SNCB) May 27, 2019

Infolge des Bombenalarms mussten auch alle Tunnel in Brüssel für den Verkehr gesperrt werden. Die Brüsseler Verkehrszentrale, die sich bei der Gare du Nord befindet, wurde nämlich ebenfalls evakuiert: "Unsere Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen. Dies heißt, dass die Tunnel nicht beaufsichtigt sind und das geht natürlich nicht. Wir haben uns daher dazu entschieden, die Tunnel ebenfalls zu sperren."

Die Tunnel wurden gegen 16 Uhr wieder geöffnet, aber auch der Straßenverkehr läuft geht aktuell noch eher schleppend voran.

Auch der öffentliche Verkehrsanbieter Stib fuhr den Bahnhof Brüssel-Nord kurzzeitig nicht an.

#TunnelBru, l'incident est terminé, tous les tunnels routiers de Bruxelles sont rouverts. — Info-trafic Bruxelles Mobilité (@MobirisFr) May 27, 2019