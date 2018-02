(tom) - Am Montag hatte Londons kleinster Flughafen, der London-City Airport, für Schlagzeilen gesorgt: Eine Weltkriegsbombe war in unmittelbarer Nähe in der Themse gefunden worden - bis zur Räumung wurde der Flughafen komplett gesperrt. Auch Luxair-Flüge aus und nach London waren betroffen.

Am Dienstag meldet Luxair: Die Bombe ist geräumt, die Sperrung aufgehoben. Alle Flüge nach und von London-City finden planmäßig statt.