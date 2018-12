Der künftige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will sein Wahlversprechen halten und den Waffenbesitz in Brasilien legalisieren. Aber auch andere, grundlegende Veränderungen sollen im größten Land Lateinamerikas folgen.

Bolsonaro will neues Waffenrecht für Brasilien

Rosa CLEMENTE Der künftige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will sein Wahlversprechen halten und den Waffenbesitz in Brasilien legalisieren. Aber auch andere, grundlegende Veränderungen sollen im größten Land Lateinamerikas folgen.

(rc/dpa) - Am Samstag teilte Brasiliens künftiger Präsident Jair Bolsonaro via Twitter mit, dass er das Waffenrecht direkt nach seinem Amtsantritt an Neujahr per Dekret liberalisieren wird. „Mit einem Dekret wollen wir den Waffenbesitz für Bürger ohne Vorstrafen garantieren“, schrieb der Ex-Militär in seinem Tweet. In Zukunft sollen also Einwohner ohne kriminelle Vergangenheit das Recht darauf haben, eine Waffe zu besitzen und diese auch zu nutzen. "Um sich gegen Kriminelle zu verteidigen", meint Bolsonaro.



Por decreto pretendemos garantir a POSSE de arma de fogo para o cidadão sem antecedentes criminais, bem como tornar seu registo definitivo. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 29, 2018

Medienberichten zufolge soll das Thema Waffenrecht bereits in der Regierung und in Präsenz des künftigen Justizministers Sérgio Moro debattiert worden sein. Letzterer betonte wie wichtig es sei, das neue Waffengesetz in den ersten 100 Tagen der Bolsonaro-Regierung einzuführen.



Bereits jetzt sind in Brasilien zahlreiche illegale Waffen im Umlauf. Kritiker befürchten nun, dass eine Liberalisierung des Waffenrechts die Gewalt noch weiter verschärfen könnte. Brasilien leidet unter einer Mordwelle: 2017 wurden mehr als 63 000 Menschen getötet. Zum Vergleich: In Deutschland gab es im vergangenen Jahr etwa 730 Tötungsdelikte.

Religion ändern

Eine weitere, radikale Änderung betrifft die Kirche. Die Pfingstkirchen, die Jair Bolsonaro zu seinem Wahlsieg verhalfen, wollen nun das katholisch geprägte Brasilien grundlegend umgestalten.



"Gott wird das Schicksal dieses Volkes zum Besseren lenken. Armut, Gewalt, Arbeitslosigkeit, Korruption - all diese Erscheinungen der Hölle, weg mit euch, im Namen Jesu!" Mit diesen Worten sprang Pastor Silas Malafaia wie ein Teufelsaustreiber neben Jair Messias Bolsonaro auf dessen erstem Auftritt im Oktober in Rio de Janeiro hin und her.



Seinen Wahlsieg hat der Ex-Fallschirmjäger Bolsonaro evangelikalen Gruppen wie dieser zu verdanken. Unter Katholiken, mit 60 Prozent die Mehrheit in Brasilien, lag sein linker Widersacher Fernando Haddad gleichauf. Die Pfingstkirchen repräsentieren nur 30 Prozent, sind aber politisch aktiver. Ihre Anhänger trommelten leidenschaftlich gegen die "korrupte Linke" - und für den "Messias".



Der Katholik



Bolsonaro hatte sich 2016 von einem evangelikalen Pastor im Jordan taufen lassen. Im September 2018 überlebte er ein Attentat - ein Beweis für seine göttliche Bestimmung, so die Interpretation des künftigen Staatsoberhaupts. Passend dazu skandierte Malafaias Gemeinde beim Auftritt des Wahlsiegers inbrünstig: "Brasilien gehört dem Herrn Jesus! Gott schütze Brasiliens Präsidenten Jair Messias Bolsonaro!"



Malafaia hatte Bolsonaro an die Pfingstkirchen herangeführt. Der Multimillionär kämpft gegen den "Kulturmarxismus" mit seinen "linken, antichristlichen Ideen" wie Minderheitenrechte, Gender-Politik und Sexualaufklärung an Schulen. Seien erst mal alle Kinder schwul, könne sich die Christenheit nicht mehr vermehren, argumentiert Malafaia. In einer konservativen, für spirituelle Diskurse und Weltverschwörungen empfänglichen Gesellschaft kommt so etwas gut an.



"Solche Überzeugungen finden wir bei Pfingstkirchlern, aber auch unter traditionellen Protestanten und Katholiken", erläutert der Theologieprofessor Francisco Borba Neto von der katholischen Universität Sao Paulo. Kernelement der Pfingstler ist das von US-TV-Predigern übernommene "Wohlstandsevangelium". Sozialer Aufstieg ist demnach ein Resultat göttlicher Gnade, die man sich mit großzügigen Spenden und anderen guten Taten verdienen kann. Viele Arme glauben, dass nicht die Sozialprogramme der linken Vorgängerregierung, sondern vielmehr ihre Gebete etwas verändern.



Die katholische Kirche sei hingegen "marxistisch unterwandert" und wolle die Menschen auf ewig abhängig und arm halten. Auch der neue Außenminister Ernesto Araujo ist ein solcher "Anti-Marxist". Seit der Rückkehr zur Demokratie 1985 sei Brasilien von "atheistischen und korrupten" Regierungen in Korruption, wirtschaftliches Chaos und Gewalt geführt worden. Das ändere sich am 1. Januar: "Gott ist zurück und die Nation ist zurück: eine mit Gott verbundene Nation."



Trump-Vergötterung



Wie Bolsonaro vergöttert auch Araujo Donald Trump, der die westliche Zivilisation und den christlichen Glauben retten werde. Wie Trump wolle man daher Brasiliens Botschaft nach Jerusalem verlegen - für viele Evangelikale eine der Voraussetzungen für die Rückkehr Jesu in die Welt. Der künftige Minister schlägt eine "Allianz" der großen "christlichen Nationen" USA, Brasilien und Russland gegen die von China angeführte "marxistische Offensive" vor.



Das Ministerium für Frauen, Familie und Menschenrechte wird derweil die evangelikale Pastorin Damares Alves leiten. Bekannt wurde sie durch das Video eines evangelikalen Gottesdienstes. Unter Tränen berichtet sie, wie ihr Jesus in einem Guavenbaum erschienen sei. Gender-Diskussionen zerstören ihrer Ansicht nach das "biologische Geschlecht" der Kinder, weshalb sie Bolsonaros Initiative einer "Schule ohne Ideologie" unterstützt. Religionsunterricht sowie Sexualaufklärung sind demnach weitgehend tabu, genauso wie Gender-Debatten.



Wer "linke Ideologie" predige, solle von den Schülern angezeigt werden. Alves wird auch die Oberaufsicht über die staatliche Indigenenbehörde Funai innehaben. Zuletzt hatte sie den Indigenen vorgeworfen, in großem Maße ungewollte Kinder auszusetzen. Da ihr Chef Bolsonaro bereits angekündigt hat, den Schutzstatus der Ureinwohner aufzuweichen und sie "in die Zivilisation zu holen", schrillen bei Indigenen-Vertretern die Alarmglocken. Es müsse überhaupt Schluss sein mit "Aktivismus" im Land, meint Bolsonaro.



Das gilt auch für Land- und Obdachlosenorganisationen, die er als "linke Terroristen" tituliert. Menschenrechte sollten zudem nur für "gute" gelten, so der neue Regierungschef. Der Siegeszug der Evangelikalen sei durch das Scheitern der allzu progressiven Agenda des linken Spektrums möglich geworden, resümiert Theologe Borba Neto. "Die progressive, fortschrittliche christliche Agenda ist gescheitert, weil sie nicht die kulturelle Dynamik und wirtschaftliche Realität der armen Bevölkerung verstand." Das, so der Experte, habe "zur Stärkung einer konservativeren christlichen Agenda geführt".

Rechtspopulismus



Bolsonaro tritt am 1. Januar 2019 sein Amt an. Der Rechtspopulist hatte zuletzt immer wieder mit rassistischen Kommentaren, extremistischen Parolen und seiner Bewunderung für die Militärdiktatur provoziert. Oppositionelle und Menschenrechtsaktivisten halten ihn für eine Gefahr für die noch junge Demokratie in Brasilien.