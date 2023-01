„Bodentruppen werden wir in keinem Fall schicken“

Nach Wochen des Zögerns sagt Olaf Scholz nun doch Ja zu Leopard-2-Panzern für die Ukraine - und verspricht, Deutschland müsse sich deshalb aber nicht sorgen.

Nach Zusage von deutschen Panzerlieferungen

Von Cornelie Barthelme (Berlin)

„Vertrauen Sie der Regierung“, sagt Olaf Scholz. „Vertrauen Sie auch mir.“ Da ist es zwanzig vor zwei am Mittwochmittag und der deutsche Bundeskanzler ist eben gefragt worden: „Wenn dann Forderung auf Bodentruppen kommt – irgendwo muss dann ja Schluss sein.“

Was genau genommen keine Frage ist, eher schon eine – grammatikalisch nicht ganz korrekte – Provokation, denn geredet hat Robert Farle, der mit AfD-Direktmandat ins Parlament eingezogen ist. Für die Rechtsaußenpartei hat kurz zuvor schon Petr Bystron Scholz vorgeworfen, er habe an diesem „historischen Tag“ die „Fundamente der deutschen Außenpolitik der Nachkriegszeit“ geschleift und das Vermächtnis seiner SPD-Vorgänger Willy Brandt und Helmut Schmidt „mit Füßen getreten“.

Und Scholz hat geantwortet: „Ja, es ist ein Bruch mit all den großen politischen Errungenschaften“, für die gerade Brandt und Schmidt stünden, „dass Russland die Ukraine angegriffen hat.“ Applaus im Parlament. Zu diesen Errungenschaften, schiebt Scholz hinterher, gehöre nämlich auch die Übereinkunft der OSZE-Staaten, dass in Europa Grenzen nicht gewaltsam verschoben würden.

Seit dem Vorabend weiß die Welt, dass Scholz sich nach langem Zögern nun doch entschlossen hat, der von Russland überfallenen Ukraine Kampfpanzer zu liefern. Am späten Vormittag hat dann der Regierungssprecher bestätigt, Deutschland selbst stelle 14 Leopard-2 aus Bundeswehrbeständen zur Verfügung, „weitere europäische Partner“ trügen Panzer aus ihren Beständen bei.

Nun, kurz nach eins am Mittag im Bundestag äußert sich Scholz zum ersten Mal selbst und teilt mit, dass Deutschland sich auch um „Ausbildung, Logistik, Munition und Wartung der Systeme“ kümmern werde. Und auch das sagt der Kanzler: „Es war richtig und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen.“

Später wird er den Verteidigungsexperten der Union, Jürgen Hardt, der ihm Saumseligkeit vorwirft und daraus resultierenden „erheblichen Flurschaden“, bescheiden: „Es wäre ein Fehler, ein schlimmer, ein schwerer Fehler, in dieser Frage alleine voranzumarschieren, es ist notwendig, dass man sich miteinander abstimmt.“ Und hinzufügen: „Viele Bürgerinnen und Bürger fürchten sich davor, so regiert zu werden, wie Sie das vorschlagen.“

Tatsächlich ist Deutschland in der Panzer-Frage gespalten. Infratest-dimap hat für die ARD ermittelt, dass 46 Prozent fürs Leopard-Liefern sind und 43 dagegen. Forsa hat für RTL/ntv noch knappere Werte erfragt: 44 Prozent dafür und 45 dagegen.



In den Mutmaßungen im Regierungsviertel darüber, weshalb Scholz seine Entscheidung so lange hinauszögerte, weshalb er dabei Krach riskierte, nicht nur innerhalb seiner Ampel-Koalition, sondern zugleich auch noch mit dem wichtigsten deutschen Verbündeten, den USA: Da spielte die Stimmungslage der Regierten fast immer eine Rolle.

Jetzt, im Bundestag, sagt Scholz: „Es gibt in diesem Land viele Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen, auch angesichts der Dimension dieser Waffe.“

Später wird er von seinen Koalitionspartnern, Grüne wie FDP, hören, dass seine Entscheidung richtig sei. Das ist keine Überraschung. Beide hatten öffentlich und laut ein schnelleres Ja zu den Panzern verlangt, seine eigene Fraktion zeigte sich gespaltener und defensiver. Jetzt lobt die zuvor laut gegen Scholz zürnende Chefin des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), den Kanzler dafür, dass es ein „breites Bündnis“ gebe unter den internationalen Partnern.

Nicht alle allerdings finden Scholzens Strategie, auf einer Beteiligung auch der USA beim Panzer-Liefern zu bestehen, wirklich klug. Die Kritiker zählen auf: Die Stärkung der Ukraine wurde verzögert, Washington genervt, Europa gespalten und als schwach hingestellt – und die eben von Scholzens Partei, der SPD, für Deutschland festgeschriebene außenpolitische „Führungsrolle“ lasse sich beim Kanzler nun wirklich nicht erkennen.

„Allein die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesregierung haben eine frühere Entscheidung verhindert“, zürnt am Nachmittag im Parlament Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Und schiebt hinterher, Scholz habe die Öffentlichkeit über seine Beweggründe im Unklaren gelassen.

In Sachen Panzer-Lieferungen hat Deutschland gerade so die Kurve gekriegt. Doch die Debatte hatte einen Beigeschmack.

Die scheinen da aber schon deutlicher, mindestens etwas. „Bodentruppen“, bescheidet Scholz den AfD-Mann Farle, „werden wir in keinem Fall schicken.“ Und dann kommen die Sätze mit dem Vertrauen. Zum zweiten Mal schon – binnen gerade mal einer halben Stunde.

Die Kampfpanzer Leopard, Abrams und Challenger

Mit der geplanten Lieferung von Kampfpanzern wird die Ukraine mit den am besten gepanzerten Fahrzeugen für das Schlachtfeld ausgestattet. Dazu gehören der deutsche Leopard 2, das US-Modell M1 Abrams und der britische Challenger 2. Militärexperten sehen bei den Fahrzeugen eine Balance aus Schutz, Beweglichkeit und Feuerkraft.

Leopard 2: Die Bundeswehr nutzt den Kampfpanzer in verschiedenen Varianten seit 1979. Bewaffnet mit einer 120-Millimeter-Kanone lassen sich im neuesten Modell von vier Soldaten an Bord Ziele in einer Entfernung bis zu 5.000 Metern bekämpfen. Über die Jahre erhielten die Kettenfahrzeuge des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann eine immer stärkere Panzerung. Die etwa 64 Tonnen schwere aktuelle Serie A7V erreicht mit 1.500 PS starken Diesel-Motoren eine Höchstgeschwindigkeit von 63 Kilometern pro Stunde.

Vom Leopard 2 A7V soll die deutsche Armee in den kommenden drei Jahren insgesamt 104 Exemplare erhalten. Ältere Modelle werden nach und nach ausgemustert oder an andere Länder abgegeben. Dem Jahresbericht „Military Balance 2022“ des Internationalen Instituts für strategische Studien zufolge besitzt Deutschland mehr als 300 Leopard-2-Panzer verschiedener Serien.

M1 Abrams: Der US-Kampfpanzer gleicht dem Leopard 2 in weiten Teilen. Den M1 Abrams gibt es seit 1980 in mittlerweile drei Hauptvarianten. Seit dem Modell M1A1 ist eine 120-Millimeter-Kanone an Bord. Die vier Insassen werden von einer Stahl-Panzerung vor Angriffen geschützt. Mit 1.500 PS kommt der je nach Modell bis zu 74 Tonnen schwere Abrams auf eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 68 Kilometern pro Stunde. Anders als der Leopard 2 wird der M1 Abrams über eine Gasturbine mit Kerosin angetrieben.

Nach „Military Balance“-Angaben sind die USA im Besitz von mehr als 6.000 Stück in verschiedenen Ausführungen - etwas mehr als die Hälfte davon sind demnach eingelagerte Einheiten.

Challenger 2: In der britischen Armee ist der Challenger 2 seit 1998 im Einsatz. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 59 Stundenkilometern auf der Straße und 40 Kilometern pro Stunde im Gelände soll der Kampfpanzer mit seiner 120-Millimeter-Kanone feindliche Panzer zerstören. Die vierköpfige Besatzung steuert das über Diesel angetriebene Fahrzeug mit einem Kampfgewicht von 75 Tonnen.

„Military Balance“ zufolge besitzt Großbritannien 227 Challenger 2. Auch der Verteidigungsausschuss im britischen Parlament nennt im Jahr 2021 diese Zahl. Die Abgeordneten merken aber auch an, dass das Gefährt seit Einführung keine nennenswerten Leistungssteigerungen mehr erfahren hat und damit technisch etwas hinter Leopard 2 und M1 Abrams zurückliegt. Mittlerweile wird das Nachfolgemodell Challenger 3 entwickelt, knapp 150 Stück sollen bis 2040 in das britische Arsenal integriert werden. dpa