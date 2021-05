Neun Menschen wurden am Mittwoch an einem Zugdepot in Kalifornien getötet. Der Vorfall heizt die Waffendebatte in USA erneut an.

International 2 Min.

Bluttat an Zugdepot heizt in den USA erneut Waffendebatte an

Neun Menschen wurden an einem Zugdepot in Kalifornien getötet. Der mutmaßliche Schütze soll nach der Tat Suizid begangen haben. Der Vorfall heizt die Waffendebatte in USA erneut an.

(dpa) - Wieder fallen tödliche Schüsse in den USA, diesmal ist Kalifornien der Schauplatz einer Tragödie. An einem Zugdepot für Stadtbahnen in San José hat ein Schütze am Mittwochmorgen (Ortszeit) das Feuer eröffnet und acht Menschen getötet. Auch der mutmaßliche Täter ist tot. Er habe ersten Ermittlungen zufolge Suizid begangen, teilte Polizeisprecher Russell Davis am Mittwochnachmittag mit. Bei der Bluttat am frühen Morgen sei zudem eine Person verletzt und in „kritischem Zustand“ in ein Krankenhaus gebracht worden.



Über das Motiv des Todesschützen konnten die Ermittler nichts sagen. Davis erklärte aber, dass der Tatverdächtige ein Mitarbeiter des Unternehmens gewesen sei. Die Schüsse fielen beim Schichtwechsel am Morgen. Das Zugdepot für Stadtbahnen gehört dem örtlichen Verkehrsverbund VTA.

"Public safety is assured at this point" after the death of the suspect in San Jose rail yard mass shooting, Santa Clara County Sheriff's Office spokesman Deputy Russell Davis says https://t.co/ddCtRsHkli pic.twitter.com/FtQ8dl4RV2 — CBS News (@CBSNews) May 26, 2021

Nach dem Vorfall suchten Spürhunde am Tatort nach möglichen Sprengsätzen, wie die Polizei mitteilte. Zudem soll es am frühen Morgen ein Feuer in dem Wohnhaus des Tatverdächtigen gegeben haben. Auch dort waren zahlreiche Ermittler im Einsatz. Die Bundespolizei FBI schaltete sich ebenfalls in den Fall ein. „Wir werden hier sein, solange wir gebraucht werden“, teilte der zuständige FBI-Sonderermittler Craig Fair mit.

Mehreren Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Schützen um einen 57-jährigen Mann, der von Nachbarn als Eigenbrötler beschrieben wurde. Er soll Waffen und Munition besessen haben. Die Ex-Ehefrau des Tatverdächtigen sagte dem „San Francisco Chronicle“, dass der Mann kaum Freunde hatte und leicht wütend wurde.

Waffendebatte geht in die nächste Runde

Der Vorfall hat den politischen Streit um Waffenrechte neu entfacht. „Dies passiert wieder und wieder“, sagte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom mit Blick auf die häufigen Fälle von Waffengewalt in den USA. Es müsse sich dringend etwas ändern.

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom sprach am Mittwoch nach der Tat. Foto: AFP

US-Präsident Joe Biden sprach laut Mitteilung des Weißen Hauses von einer „schrecklichen Tragödie“. Viele Angehörige seien betroffen und würden um die Opfer trauern. Er habe die „traurige Pflicht“, einmal mehr die Anordnung zu geben, Flaggen auf halbmast zu setzen.

Biden erinnerte an mehrere Schießereien in den vergangenen Wochen und Monaten in verschiedenen US-Bundesstaaten. „Es reicht“, heißt es in der Mitteilung. Er würde abermals den Kongress zu sofortigen Maßnahmen drängen, um „die Epidemie von Waffengewalt“ in den USA zu beenden.

We are still awaiting many of the details of this latest mass shooting in San Jose, but there are some things we know for sure. There are at least eight families who will never be whole again. Every life taken by a bullet pierces the soul of our nation.



We must do more. — President Biden (@POTUS) May 26, 2021

Als Kalifornierin sei sie persönlich tief erschüttert, sagte Nancy Pelosi, die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses. „Die Waffengewalt-Krise bringt Familien und Gemeinden im ganzen Land unfassbaren Kummer und Schmerz“, sagte die Top-Demokratin im US-Kongress laut einer Mitteilung. 40.000 Amerikaner würden im Jahr durch Waffen ums Leben kommen. „Untätigkeit ist keine Option“, sagte Pelosi.

All Americans join the San Jose community in sadness and shock over today’s horrific mass shooting. The gun violence crisis inflicts unfathomable anguish & pain. Inaction is not an option. @HouseDemocrats will not relent until our bipartisan gun violence prevention bills are law. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) May 26, 2021

In den USA sind Schusswaffen weit verbreitet, die Regeln im Vergleich zu anderen Ländern sind vielerorts sehr lax. Die Gesundheitsbehörde CDC verzeichnete allein 2019 insgesamt 39.707 Schusswaffen-Tote - also fast 110 pro Tag. Bei rund 60 Prozent der Fälle handelte es sich um Selbsttötungen.